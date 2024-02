Mick Schumacher heeft met Wolff gesproken over Mercedes F1-zitje

Het silly season van 2024 is erg vroeg begonnen dankzij het grote nieuws dat Lewis Hamilton na dit seizoen afscheid neemt van Mercedes om in 2025 zijn jeugddroom waar te maken door voor Ferrari te rijden. Door het vertrek van de zevenvoudig wereldkampioen ligt plots een van de meest gewilde zitjes voor het oprapen en uiteraard zijn er ook veel coureurs met interesse in dat zitje naast George Russell. Ook Mercedes-reservecoureur Mick Schumacher zou het wel weten. "Natuurlijk is het een positie waar veel druk bij komt kijken, maar ik heb het gevoel dat ik het aankan", zegt Schumacher tegen Sport.de. "Maar die beslissing is niet aan mij", weet de 24-jarige Duitser ook.

Dit jaar gaat Schumacher aan de slag bij het WEC-team van Alpine, maar hij blijft ook actief als Mercedes-reserve. Hij hoopte na zijn gedwongen afscheid bij Haas F1 in 2022 dat hij in 2024 zou terugkeren op de F1-grid, maar die kans heeft hij nog niet gekregen. Nu ziet de F2-kampioen van 2020 echter zijn kans schoon om in 2025 terug te keren, idealiter bij Mercedes. "Ik maak kans", stelt hij. "Ik weet alleen nog niet hoe groot die kans is. Ik denk dat het ook een beetje van mijn prestaties afhangt. Hopelijk kan ik mezelf aanbevelen. Ik denk dat een paar mensen weten hoe goed ik ben."

De afgelopen tijd kon Schumacher rekenen op de steun van Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker heeft meermaals aangegeven dat hij vindt dat Schumacher een plek op de Formule 1-grid verdient. Wolff gaf vorig jaar toe dat de situatie voor 2024 er ongunstig uitzag voor Schumacher, die inderdaad opnieuw misgreep. Geruchten dat hij met de Red Bull-top had gesproken om Schumacher bij AlphaTauri - nu RB - te stallen verwees hij naar het rijk der fabelen. Schumacher zelf geeft aan dat hij 'kort' contact heeft gehad met Wolff naar aanleiding van het nieuws van Hamilton. "We zullen de komende dagen zeker wat meer kunnen praten", weet de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher zeker.

Hoewel Schumacher zich nu vooral op zijn nieuwe WEC-avontuur concentreert en uitkijkt naar races als de 24 uur van Le Mans, geeft hij toe dat de Formule 1 nog altijd zijn 'grootste droom' en 'grote liefde' is. "Dus een Formule 1-cockpit is natuurlijk het grote doel", besluit hij.