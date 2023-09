Schumacher houdt hoop op F1-zitje voor 2024: Kan nog veel gebeuren

Na twee Formule 1-seizoenen bij Haas F1 Team werd Mick Schumacher vorig jaar bedankt voor bewezen diensten en mocht hij op zoek naar een nieuwe werkgever. Uiteindelijk pikte Mercedes hem op en mocht hij daar aan de slag als test- en reservecoureur. Hoewel de Duitse renstal een topteam is, was de droom van de 24-jarige rijder niet om als reserve aan de slag te gaan. Het was echter wel de beste optie voor Schumacher, dus hij greep die kans.

Voor komend seizoen hoopt de Duitse coureur wel weer op de grid te staan, ondanks dat met de week het aanbod aan stoeltjes slinkt. De realistische opties zijn overstappen naar Williams en Alfa Romeo, waar Logan Sargeant en Zhou Guanyu op de schopstoel zitten. Toch denkt Schumacher dat ook buiten deze teams twee stoeltjes mogelijkheden zijn. "We hebben de laatste twee, drie jaar gezien dat dingen nog kunnen veranderen, zelfs wanneer er doorlopende contracten zijn", vertelt de Duitse rijder in een interview met het Duitse Sport-Informations-Dienst. "Daarom zou het niet goed zijn om de hoop op te geven." Of het scenario van nog een jaar op de reservebank door zijn hoofd is geschoten antwoordt de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher bevestigend: "Natuurlijk heb ik daar over nagedacht." Daarbij voegt de voormalig F2-kampioen toe dat hij zijn lessen als reservecoureur als toegevoegde waarde ziet. "Het heeft in veel opzichten me veel gebracht, achteraf gezien zelfs meer dan dat ik van tevoren had gedacht. Vooral het simulatorwerk was erg nuttig. Ik heb kunnen zien hoe een topteam werkt", vertelt Schumacher over de laatste maanden.

Ondanks alle positieve kanten van het zijn van reserve merkt de Duitser ook dat er negatieve kanten zijn. "Het [toekijken] doet natuurlijk pijn. Ik zou liegen als ik zou vertellen dat het me bevalt", verklaart de man uit Genolier. "Ik ben coureur en ik doe er alles voor om te winnen. Maar ik moet nu de realiteit onder ogen zien en aan mezelf blijven werken, gesprekken blijven voeren en mezelf laten zien." Gevraagd over wat de huidige teambazen van hem nog moeten weten antwoordt Schumacher gedecideerd: "Ze hebben de echte Mick nog niet gezien."