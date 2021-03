Schumacher moest week in quarantaine voor passen stoeltje

De Duitse coureur woont in Zwitserland, maar het chassis van de donderdag gepresenteerde VF-21 bevindt zich in Groot-Brittannië. Dat land heeft vanwege het coronavirus erg strenge inreisbeperkingen, en dus moest Mick Schumacher bij aankomst in het land verplicht een week in quarantaine. Ook moest hij daar twee COVID-19-tests ondergaan. Om precies dezelfde reden besloot Fernando Alonso eerder deze week nog om niet aanwezig te zijn bij de lancering van het Alpine F1-team in Enstone. Ook de shakedown van de A521 op Silverstone werd zonder Alonso gedaan. Schumacher had echter geen andere keuze: het passen van een stoeltje kan nu eenmaal niet plaatsvinden zonder de fysieke aanwezigheid van de coureur.

Donderdag, bij de officiële presentatie van het team, verklaarde de Duitser dat het allemaal wat lastig was geweest, maar dat het bezoek aan de fabriek ondanks de quarantaine de moeite waard was geweest. “Het is natuurlijk niet gemakkelijk, het reizen naar Engeland is nu eenmaal erg beperkt. Het was moeilijk om mijn stoeltje te passen”, legde Schumacher in een video-call met de internationale media, waaronder Motorsport.com, uit. “We hadden een plan, maar toen veranderden de regels. En dus moest ik een gaatje van tien dagen zien te vinden, waarvan ik zeven dagen in quarantaine moest zitten en anderhalve dag in de fabriek zou zijn. Dat is niet erg veel voor zeven dagen quarantaine.”

“Dus ik ben naar Engeland gegaan en heb daar – conform de eis – op één plaats in zelfisolatie gezeten. Na die periode en nadat de testresultaten allemaal negatief waren, kon ik vervolgens eindelijk naar het team toe.” Daar werd hij dus in de VF-21 gezet om een stoeltje aangemeten te krijgen, iets wat Schumacher een hele dag kostte. “We begonnen denk ik om acht uur ’s ochtends en toen we klaar waren was het half elf ’s avonds. Maar het was het waard, we hebben een stoel.” Toch verwacht de Formule 2-kampioen dat er nog wel het een en ander aan die stoel gedaan zal moeten worden. Dat zal dan moeten gebeuren tijdens de pre-seasontest in Bahrein, want Schumacher kon nog geen meters maken in de Haas. “Het is iets wat we op het circuit verder zullen moeten uitzoeken, maar ik ben er vrij zeker van dat ik een goed zitje heb.”