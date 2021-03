Schumacher: Haas moet net zo ‘stoer’ zijn als 2021-livery

Als regerend Formule 2-kampioen maakt Schumacher in 2021 zijn Formule 1-debuut, bijna dertig jaar nadat vader Michael aan zijn succesvolle F1-carrière begon. Vrijdag stapt de Duitser voor het eerst in de Haas VF-21 als hij de ochtendsessie van de eerste testdag in Bahrein afwerkt. Om de wagen was de afgelopen weken het nodige te doen, niet in de laatste plaats door de fors veranderde livery. Het zwart met wit en rood werd ingeruild voor het wit, rood en blauw van Russische titelsponsor Uralkali, dat zich na de komst van Nikita Mazepin aan Haas F1 verbond. Doordat het geheel nogal op een Russische vlag leek, ontstond er enige controverse.

Het Wereld Anti-Doping Agentschap, dat Russen tot 2023 heeft verboden om onder hun eigen vlag uit te komen na de dopingovertredingen tijdens de Olympische Winterspelen van 2014, kondigde vervolgens een onderzoek aan naar de Haas-livery. Schumacher ziet intussen weinig problemen in de kleurstelling van zijn bolide en hij hoopt dat het tekenend is voor de aanpak die Haas dit jaar hanteert. “Het zijn de kleuren van het team en ik denk dat de auto er geweldig uitziet”, zei Schumacher. “Ik denk dat de auto er beestachtig en stoer uitziet, en dat is absoluut ook de manier waarop we het seizoen gaan benaderen. We gaan ons een weg banen en hard aan onszelf en de auto werken. Hopelijk kunnen we alle prestaties eruit halen die we nodig hebben.”

Maximaliseren mogelijk ondanks uitblijven updates

Haas heeft al aangegeven dat het seizoen 2021 in dienst komt te staan van 2022, het jaar dat de technische reglementen in de sport fors op de schop gaan. Dat houdt in dat de voorbereidingen op volgend jaar de voorkeur krijgen boven de ontwikkeling van de VF-21, waardoor Schumacher en Mazepin dit seizoen niet hoeven te rekenen op regelmatige updates. Desondanks heeft Schumacher er vertrouwen in dat Haas in staat is om de prestaties op ieder vlak te maximaliseren.

“Het gaat erom dat we proberen alle details goed te krijgen en dat ik iedere keer als ik de baan op ga in staat ben om perfectie te leveren", aldus Schumacher. "Ook draait het erom dat ik in geen enkele situatie vragen of twijfels heb. Het is heel belangrijk om een goede relatie en goede communicatie te hebben met het team. Bovendien moeten we iedere kans grijpen om vooruit te gaan, punten te scoren of wat dan ook te presteren en eigenlijk met een open blik naar iedere situatie kijken die je tegenkomt in een weekend of een race.”