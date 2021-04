Schumacher: Fout op koude banden 'blijft me heel lang bij'

Al vroeg in zijn debuutrace ging Schumacher in de fout. Vlak na de safety car-herstart spinde de Haas F1-coureur op koude banden bij het uitkomen van de vierde bocht op het Bahrain International Circuit, een moment dat veel weg had van de spin die uiteindelijk het einde van de race betekende voor teamgenoot Mazepin. Waar de Rus uitviel, kon Schumacher achteraan aansluiten en hij zou verder een relatief probleemloze wedstrijd rijden, die uiteindelijk leidde tot een zestiende positie aan de finish.

Na afloop van de race rekende Schumacher zich de fout behoorlijk aan. “Ik maakte na de herstart een fout in bocht 4. Zodra de banden niet in het juiste window zaten, was er erg weinig grip en dat is gewoon iets wat ik beter moet begrijpen, dat is iets wat ik nog moet leren”, erkende de 22-jarige Duitser, die dertig jaar na zijn vader Michael zijn debuut maakte in de Formule 1. Toch ziet hij zijn fout ook als een kans om te leren. “Ik heb nu duidelijk een fout gemaakt en dat is iets wat ik heel lang met mij mee zal dragen. Ik ga proberen te begrijpen waarom, ervan te leren en daarna ga ik gewoon verder.”

Levensdroom in vervulling gegaan

Over de race in Bahrein was Schumacher dus niet geheel tevreden, maar hij gaf toe dat hij in Bahrein een ‘levensdroom’ zag uitkomen met zijn debuut in de Formule 1. “Ik denk dat ik in algemene zin moet zeggen dat ik blij ben. Het is natuurlijk een levensdroom geweest om hier te staan. Ik ben een beetje teleurgesteld door de fout die ik bij de herstart maakte in bocht 4. De auto brak even uit en het gebeurde zo snel dat de auto meteen weg was, waardoor ik spinde.”

Op de zestiende positie was Schumacher de laatste coureur die rijdend het einde wist te halen en dus is er besef dat het resultaat enigszins geflatteerd is. Tegelijkertijd bood de race hem de kans om meer gevoel op te doen met de Haas VF-21, die door het team niet doorontwikkeld wordt om zo alles in te zetten op de auto voor 2022. “Desalniettemin klinkt P16 natuurlijk beter dan het is, want we waren de laatste rijdende auto. Toch denk ik dat we er alles aan gedaan hebben”, aldus Schumacher. “We hebben alles geprobeerd dat we wilden doen en ik heb absoluut meer begrip voor de auto, wat ik natuurlijk mee kan nemen naar het volgende weekend.”

Ook offline alles lezen over het Formule 1-debuut van Mick Schumacher? Bestel dan hier het boek ‘Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’, dat door de redactie van Motorsport.com is geschreven. Naast het debuut van Schumacher komen ook de successen van Lewis Hamilton, de ambities van Max Verstappen, de terugkeer van Fernando Alonso en de Grand Prix van Nederland uitgebreid aan bod.