Schumacher na F1-trainingsdebuut: "Dit gaat niet snel vervelen"

Waar Mick Schumacher vorig jaar al twee F1-testdagen afwerkte, had het trainingsdebuut dit jaar op de Nürburgring moeten volgen. Dat idee ging echter letterlijk en figuurlijk de mist in. De Formule 2-kampioen moest zodoende wachten tot de laatste race van het Formule 1-seizoen, maar kreeg in Abu Dhabi alsnog de verdiende kans. "Ik had vandaag geen hartslagmeter om, maar het was zeker wel enerverend om mijn eerste ronden af te leggen en om te zien hoe het team werkt. Echt mooi om dat een keer zelf mee te maken", blikt Schumacher terug.

"Deze auto's zijn natuurlijk veel sneller dan Formule 2-bolides en ze zijn ook veel lichter. Dat maakt deze wagens veel directer in de bochten. Het voelt erg fijn om te rijden, moet ik zeggen. Dit gaat absoluut niet zo snel vervelen", lacht Schumacher weten in gesprek met onder meer Motorsport.com. Toch blijft de Duitser relatief kalm onder alle opgedane ervaringen. "Het verschil tussen deze eerste training en de testdagen die ik vorig jaar al heb afgewerkt, is niet zo groot. Daarom was ik ook niet zo nerveus en kon ik me goed concentreren op het rijden zelf."

Schumacher refereert daarmee aan eerdere testdagen voor Ferrari en Alfa Romeo op het Bahrain International Circuit in 2019. Ditmaal stapte hij logischerwijs in bij het team waar hij volgend jaar ook voor rijdt: Haas. De eerste kennismaking met de manschappen van Guenther Steiner is goed verlopen, al weet Schumacher nog niet precies hoe de personeelsbezetting er aan zijn kant van de garage uit gaat zien. "Ik heb vandaag nog gewerkt met Gary, dat is eigenlijk de race-engineer van Kevin Magnussen. Dat verliep goed, al weet ik niet precies hoe het volgend jaar gaat. Dat is ook aan het team, maar ik weet zeker dat ze de juiste keuzes maken."

Schumacher blijft de rest van het weekend overigens bij het team van Haas en zal zich nadien in alle rust voorbereiden op de echte vuurdoop in 2021. "Maar eerst zullen we rond de kerstdagen wel enkele vrije dagen nemen. Dat heeft iedereen volgens mij ook hard nodig na zo'n gek en vooral hectisch jaar. Desondanks zullen mijn gedachten ook dan nog wel bij het racen blijven en bij wat ik volgend jaar moet doen. In die periode zullen er ook zeker volgende gesprekken met het team plaatsvinden om alles te regelen voor volgend jaar."

