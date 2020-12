Haas enthousiast over Schumacher: "Werklust is indrukwekkend"

Mick Schumacher had zijn eerste meters in een moderne F1-bolide eigenlijk op de Nürburgring moeten maken, maar zijn trainingsdebuut ging dat weekend nog letterlijk en figuurlijk de mist in. In Abu Dhabi volgde de herkansing en kon de Formule 2-kampioen alsnog instappen bij het team waar hij volgend jaar het hele seizoen mee afwerkt. "Hij heeft het fantastisch gedaan. Ik zie dit niet echt als een test hoor, je kunt de potentie van een coureur hier toch niet echt uit afleiden", blikt Steiner terug op de eerste meters van Schumacher in de VF-20.

"Maar je kunt wel alvast de persoonlijkheid van een coureur zien." Op dat vlak is de kleurrijke teambaas te spreken over zijn Duitse aanwinst. "Hij is bereid om hard te werken en pikt dingen snel op. Dat is belangrijk, omdat er voor jonge coureurs nogal wat is om op te pakken. Zeker als je voor het eerst met een Formule 1-team actief bent op het circuit en al helemaal als je achternaam Schumacher is." Dat laatste brengt extra druk met zich mee, al gaat 'de zoon van' er volgens Steiner alleraardigst mee om. "Er zijn vele ogen op je gericht. Als 21-jarige heb je veel vertrouwen nodig om daar goed mee om te kunnen gaan. Maar hij heeft het de hele week goed gedaan." Na de vrije training mocht Schumacher op dinsdag ook de rookie-test afwerken.

Naast de genoemde werklust is Steiner ook te spreken over zijn integratie in het team. "Hij heeft erg goed samengewerkt met de engineers. Ik heb daar nog meer op gelet dan op zijn verrichtingen op de baan. Het was erg goed, wat hij met de engineers deed. Hij was erg duidelijk in de communicatie en dergelijke. Wat betreft zijn prestaties in de auto hebben we er geen druk op gelegd. Maar ook dat heeft hij goed gedaan. Ik heb vooral tegen hem gezegd 'zorg dat je geen fouten maakt, want dat werpt je terug in het proces'. Maar niets van dat alles. Hij heeft het goed gedaan en wist ook precies waar hij nog tijd verloor ten opzichte van anderen."

