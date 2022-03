Schumacher volgens Haas bij bewustzijn na enorme F1-crash in Jeddah

Tijdens een bijzonder chaotische kwalificatie in Jeddah, waarin Nicholas Latifi voor de eerste code rood zorgde en Lewis Hamilton sneuvelde in Q1, sloeg de schrik in de paddock flink om zich heen met nog vijf minuten op de klok in Q2. Mick Schumacher was bezig aan een snelle ronde, toen hij rond bocht 11 de controle over zijn Haas verloor. De Duitser raakte met zeer hoge snelheid de muur, waarna de bolide - of wat daar nog van over was - bij bocht 12 tot stilstand kwam.

Schumacher bleef lange tijd in zijn auto zitten, al kon hij wel met de spoedig aangesnelde F1-dokter Ian Roberts communiceren. Het team van Haas laat dan ook via de sociale media weten dat Schumacher bij bewustzijn is. Na enige tijd is de 23-jarige coureur uit zijn auto gehaald en in de ambulance geplaatst. Daarmee is hij naar het medisch centrum op het circuit verplaatst, waar ook al een helikopter klaar stond voor vervoer naar het ziekenhuis van Jeddah. Schumacher wordt naar het ziekenhuis vervoerd, vooral voor scans. Ook heeft hij zijn moeder inmiddels kunnen spreken.

Bij de bergingswerkzaamheden bij bocht 12, is de VF-22 bolide van Haas in twee stukken gebroken. De achterkant is compleet losgekomen van de overlevingscel, die wel andermaal zijn werk heeft gedaan bij een grote impact. De kwalificatie is logischerwijs stilgelegd middels een rode vlag. Er staan nog vier minuten en 58 seconden op de klok in het tweede gedeelte van de kwalificatie.

