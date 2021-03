Schumacher: Ik werd gewaarschuwd voor 'agressieve' Mazepin

Op weg naar de Formule 1 hebben de paden van Schumacher en Mazepin zich de afgelopen jaren in de lagere klassen van de autosport al regelmatig gekruist. In 2013 waren ze voor het eerst teamgenoten in de karts. Schumacher herinnert zich de eerste kennismaking met de Rus nog goed.

“We kennen elkaar al sinds 2013, toen we teamgenoten waren bij TonyKart”, blikt Schumacher terug op zijn eerste kennismaking. “Ik weet nog dat we kort daarvoor een race voor Zanardi reden in La Conca. Dat was de eerste keer dat Nikita me opviel. Een van mijn teamgenoten vertelde me dat ik moest oppassen voor hem omdat hij nogal agressief kon racen.”

Wederzijds respect

Ook in de formulewagens behield Mazepin zijn reputatie als bad boy. Zo verzamelde hij vorig jaar maar liefst elf van de maximaal toegestane twaalf strafpunten in de Formule 2 en raakte hij in opspraak na het plaatsen van een omstreden video op de sociale media. Schumacher heeft de Rus door de jaren heen goed leren kennen en heeft een positiever beeld van zijn nieuwe teamgenoot: “We hebben altijd wel wat races en kampioenschappen samen gereden, dus we zijn elkaar regelmatig tegengekomen. Het respect is er. We gaan nu echt nauw met elkaar samenwerken nu het alleen om ons tweeën draait, dus het wordt interessant om te zien hoe het dit jaar zal gaan.”

Mazepin is op zijn beurt erg blij met het feit dat hij dit jaar bij Haas een team mag vormen met Schumacher: “Ik heb enorm veel respect voor hem als coureur. Ook als persoon mag ik hem graag”, aldus de Rus. “Je hebt verschillende individuen in de autosport. Sommigen zijn best lastig in de omgang, maar met Mick heb je compleet het tegenovergestelde. Ik mag me gelukkig prijzen met het feit dat hij mijn teamgenoot is.”

“Ik had mijn teamgenoot natuurlijk niet voor het uitkiezen, maar het is fijn om een aardige jongen naast je te hebben. Voor het team biedt dat een aardige mogelijkheid. Als er geen negativiteit is en je werkt allebei goed samen, kun je daarmee veel hoger eindigen dan wanneer je alles op eigen houtje doet.”