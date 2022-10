Net als veel andere Formule 1-coureurs maakte ook Mick Schumacher een proefstart kort na het einde van de eerste vrije training in Japan. Op weg terug naar de pits verloor de Duitser de controle over de wagen en schoot zo de baanafzetting in. De voorkant van de VF-22 raakte flink beschadigd. Hoewel het chassis intact leek, besloot het team deze uit voorzorg toch te vervangen. Hierdoor liep Schumacher kostbare baantijd mis op een voor hem nieuw circuit. De eerste training sloot hij echter wel af met een keurige zevende tijd. Zonder verkeer in de laatste sector was zelfs P4 nog mogelijk.

De Duitser vecht momenteel voor zijn plekje bij Haas, maar ontkent dat de crash de situatie lastiger maakt en voor meer druk zorgt. "Nee, dat denk ik niet", zegt Schumacher. "Druk is iets waar ik al veel langer mee te maken heb. Misschien zelfs wel mijn hele leven al, ik vind het niet erg. Aan de andere kant wil ik altijd mijn best doen. Het maakt niet uit wat hiervoor allemaal gebeurd is. We nemen één ding tegelijk. Nu gaat de blik op de derde training en de kwalificatie. De vierde plek was mogelijk [in VT1], ware het niet dat verkeer in de laatste sector mij hinderde. Het zag er veelbelovend uit. De regen past bij onze auto, dus ik kijk uit naar de rest."

Meerdere factoren

Schumacher stelt dat verschillende factoren de crash veroorzaakten. "Ik verloor temperatuur in de banden door de proefstart, dat was niet ideaal", vervolgt hij. "Ik denk dat het meer kwam doordat de auto's voor mij voor spray zorgden. Ik zag daardoor niet goed waar ik de auto moest plaatsen. Daar komt bij dat we op dat moment veel bezig waren met de juiste instellingen voor de race. Je probeert het circuit eigen te maken. Het is mijn eerste keer hier, dus ik keek meer naar waar de plassen lagen. Dat is op elke plek waar je komt weer anders. Hier hoopt het water zich op bepaalde plekken op. Dat moet je weten. Als dit twee meter later was gebeurd, had ik waarschijnlijk na een spin weer verder gekund. Dit soort dingen gebeuren met een reden. Ik weet niet wat de reden nu precies is, maar wellicht over tien jaar wel."

Schumachers doel

De Haas-coureur weet niet zeker hoe de performance in het nat zich vertaalt naar de droge omstandigheden op zaterdag. "Het wordt dan misschien wat lastiger. Op dit moment zijn andere teams beter dan wij in het droog. Het is zaak om de juiste afstelling te vinden en een goede kwalificatie af te werken. Ik kijk uit naar de sessies van zaterdag. Het is geweldig om hier te rijden. En hopelijk halen we met deze auto Q3. Dat wordt het doel en in de race wil ik punten."

Hoogtepunten van de tweede vrije training voor de GP van Japan