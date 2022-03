Schumacher fysiek volledig in orde: "Had vandaag kunnen racen"

Tijdens het tweede kwalificatiedeel ging het mis bij Mick Schumacher. Hij ging bij de tiende bocht te ver over de kerbs, verloor de controle over zijn Haas VF-22 en belandde met een harde klap in de muur. Met een ambulance werd hij naar het medisch centrum vervoerd, waarna hij per helikopter naar het ziekenhuis werd gebracht voor verdere controles. Schumacher bleek volledig in orde. Toch komt hij niet aan de start.

“Ja, ik ben er zeker klaar voor”, antwoordt Mick Schumacher zondagmiddag tegen onder andere Motorsport.com op de vraag of hij in staat is om te racen. Haas F1-teambaas Guenther Steiner legde eerder al uit dat er verschillende andere redenen zijn om Schumacher niet aan de start te brengen. “Of beter gezegd: ik zou klaar zijn geweest om te gaan racen”, herstelt Schumacher zich snel. “Het gaat gewoon om het managen van onderdelen. We moeten er namelijk voor zorgen dat we in Melbourne zeker weten wel kunnen racen.”

“Ik weet dat het nog maar de tweede race en dat in dit stadium van het seizoen altijd lastig is qua reserveonderdelen. Dus ik wist meteen dat het een lastig verhaal ging worden”, gaat hij verder. “Niettemin hoopte ik vandaag wel te kunnen racen.”

De impact met de muur was zo heftig dat de wagen van ellende in tweeën brak toen de wagen omhoog werd getakeld. De versnellingsbak is sowieso verloren en goed mogelijk kunnen ook de nodige motorcomponenten worden afgeschreven, waardoor er op een later moment nog kunnen gridstraffen kunnen volgen. “Ja, waarschijnlijk”, reageert hij gelaten op een vraag van Motorsport.com. “Zolang we maar een auto hebben die competitief is. We hebben in het verleden gezien dat als je een gridstraf van tien plaatsen hebt gekregen - en zelfs als je laatste start - je nog kansen hebt om naar voren te komen, als je een goede auto hebt.”

Schumacher denkt dat een vergelijkbaar moment op dezelfde plek vorig jaar geen problemen zou hebben opgeleverd. “Van wat ik me herinner, was het vorig jaar niet zo’n probleem. Dat kwam doordat de wagens ander gebouwd waren. We reden toen met een heel hoge rake, de achterkant van de auto stak meestal vrij ver omhoog. Tegenwoordig gaan de auto’s een stuk lager, vooral op een baan als deze. Dus op het moment dat je deze kerb, die behoorlijk hoog is, raakt, komen de achterwielen los van de grond. Dan weet je dat je een moment gaat hebben. Volgens mij waren een paar andere coureurs in Q3 niet ver weg van zo’n moment.”

“Ik denk dat dit zeker iets is waarnaar gekeken moet worden en wat verholpen moet worden, voor als we hier terugkomen”, meent Schumacher. Vorig jaar waren er ook al verschillende crashes op het circuit van Jeddah. Of de baan gevaarlijk is? “Dat is niet aan mij om over te oordelen, of het veilig is of niet. Daar heb je officials en andere mensen voor. Maar ik denk wel dat er een paar punten zijn die bekeken moeten worden. Want het was een zware crash. Ik hoorde dat ik met iets van 270 kilometer per uur de muur raakte. Als het met een straatauto was geweest, dan had er niet goed uitgezien. Gelukkig zijn de huidige wagens zo veilig dat ik hier nu zonder problemen kan staan.”

Het duurde even voordat het bericht kwam dat Schumacher in orde was. Dit kwam voornamelijk onder andere doordat radioverbinding met de auto verloren was gegaan. Op de eerste beelden leek Schumacher zijn hoofd niet te bewegen, maar dit had geen fysieke reden. “Ik was volledig in orde. Dit was voornamelijk frustratie. Ik was geïrriteerd door het feit dat het gebeurd was. Ik was al bezig om te reflecteren wat mij net was overkomen en aan het nadenken over wat ik beter had kunnen doen.”