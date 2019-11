Mick Schumacher in actie met de Ferrari F2002 van zijn vader

Waar hij in Hockenheim al eens de F2004 de sporen gaf, mocht hij op het Ferrari-testcircuit van Fiorano dus instappen in de F2002. Vanzelfsprekend de auto waarmee Michael Schumacher zich in 2002 voor een vijfde keer tot wereldkampioen Formule 1 kroonde. Liefhebbers opgelet: de iconische auto wordt rond de Grand Prix van Abu Dhabi namelijk geveild door veilinghuis Sotheby's. Een vermogende F1-fan kan dus in de voetsporen van vader en zoon Schumacher treden.