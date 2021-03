Schumacher: 'Grappig' dat F1-coureurs nog tegen mijn vader reden

Fernando Alonso en Kimi Raikkonen waren twee klinkende namen die het in het verleden regelmatig op moesten nemen tegen zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Michael Schumacher. De beide routiniers zijn met tussenpozen al zo’n twee decennia actief in de koningsklasse en gaan anno 2021 rustig door. Alonso keert na twee seizoenen afwezigheid terug bij Alpine, terwijl Raikkonen nog altijd meedraait bij Alfa Romeo. Zij komen dit seizoen weer een Schumacher tegen en wel zoon Mick. De Formule 2-kampioen van vorig jaar debuteert bij Haas F1.

“Ik vind dat eigenlijk best grappig, ze hebben in feite twee generaties geracet”, zei Schumacher over de confrontatie met Alonso en Raikkonen. “Het laat vooral zien dat ze al een lange tijd actief zijn in de sport. Natuurlijk zijn ze ook succesvol, dat is de reden dat ze hier zijn. Het wordt leuk om te zien hoe dat in werkelijkheid gaat zijn. Ik heb niet met iedereen gereden tijdens de test. Ik heb Kimi op het circuit gezien en die ken ik ook vrij goed. Hij is altijd heel aardig, hij geeft bruikbare informatie en het is fijn om met hem te praten, nuttig om tips te krijgen. Dus ja, ik kijk wat dat betreft ook uit naar dit seizoen.”

Mazepin vindt opoffering van routiniers 'indrukwekkend'

Haas F1-coureur Nikita Mazepin heeft geen vader met ervaring in de hoogste regionen van de autosport, maar noemt het ‘een eer’ dat hij het circuit mag delen met namen als Raikkonen, Alonso en ook Lewis Hamilton. “Het is overbodig om te zeggen dat deze mannen betekend hebben voor de sport en wat ze bereikt hebben. Ze hebben hun leven gegeven voor deze sport en het leert mij ook hoeveel zij moeten opofferen om dit te kunnen doen. Dat ze dit al zo lang doen is heel indrukwekkend. Daar heb ik enorm respect voor en ik kijk enorm op tegen die mannen. Hopelijk kan ik zoveel mogelijk van hen leren.”