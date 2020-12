Schumacher sprakeloos: "Altijd geweten dat F1-droom uit zou komen"

Het zat er al wekenlang aan te komen, maar woensdagochtend maakte Haas F1 het nieuws bekend: Mick Schumacher komt vanaf 2021 uit voor het Amerikaanse team. De Duitser wordt de teamgenoot van mede-debutant Nikita Mazepin en beide rijders hebben een meerjarige overeenkomst getekend bij hun nieuwe werkgever. Schumacher promoveert vanuit de Formule 2, waarin hij met het slotweekend in Bahrein voor de boeg eerste staat in het kampioenschap. Met het aanstaande F1-debuut in het verschiet ziet hij een levenslange droom werkelijkheid worden.

“Het vooruitzicht dat ik volgend jaar op de Formule 1-grid sta maakt mij ongelooflijk blij en ik ben simpelweg sprakeloos”, vertelde Schumacher bij de aankondiging van zijn contract bij Haas. “Ik wil graag het Haas F1 Team, Scuderia Ferrari en de Ferrari Driver Academy bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik wil ook mijn lieve ouders bedanken - ik weet dat ik alles aan hen te danken heb. Ik heb altijd geloofd dat ik mijn droom van de Formule 1 werkelijkheid zou laten worden. Ook alle geweldige autosportfans, die mij gedurende mijn carrière hebben gesteund, wil ik bedanken. Ik ga alles geven, zoals ik dat altijd doe, en ik kijk ernaar uit om samen met Haas F1 en de fans aan dit avontuur te beginnen.”

Schumacher is momenteel bezig aan zijn zesde seizoen in de autosport. In 2015 maakte hij vanuit de karts de stap naar de Duitse Formule 4. In 2016 bleef hij in die klasse actief en racete hij daarnaast in de Italiaanse Formule 4. Beide kampioenschappen sloot hij af met de tweede plaats. Daarna volgden twee seizoenen in het Europees Formule 3 met Prema Powerteam, het team waarvoor hij het laatste jaar in de F4 ook al uitkwam. Na een twaalfde plaats in 2017 werd Schumacher in 2018 kampioen met acht overwinningen en daarmee dwong hij promotie af naar de Formule 2. Ook in deze klasse zou hij twee jaar voor Prema uitkomen. In 2019 werd hij twaalfde, dit jaar is hij dus de voornaamste kanshebber op de titel. Schumacher verdedigt in het laatste weekend een voorsprong van veertien punten ten opzichte van Callum Ilott.