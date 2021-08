Mick Schumacher eert vader Michael in Spa met 1991-retrohelm

Afgelopen woensdag was het dertig jaar geleden dat Michael Schumacher mocht opdraven als vervanger van Bertrand Gachot en zijn F1-debuut maakte bij Jordan. Hij kwalificeerde zich als zevende voor de Belgische GP, maar viel in de race vroegtijdig uit door koppelingsproblemen. Het was het begin van een bijzonder succesvolle loopbaan waarin Schumacher alle records wist te breken. Dit jaar komt Mick voor het eerst als Formule 1-coureur naar Spa-Francorchamps en hij heeft die gelegenheid aangegrepen om een eerbetoon te brengen aan zijn vader.

De nieuwe helm bevat de Duitse vlag en ‘M. Schumacher’ in retroletters. Het design is grotendeels dezelfde als die zijn vader gebruikte in 1991. Schumacher verklaarde donderdag dat Spa-Francorchamps een speciaal circuit voor hem is vanwege de link met zijn vader, maar ook omdat hij er in zijn eigen loopbaan al redelijk wat succes heeft gehad in de juniorklassen.

Naast Schumacher heeft ook Max Verstappen een speciale helm gepresenteerd voor de Belgische GP. AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda heeft een aangepast ontwerp waarmee hij een eerbetoon brengt aan Anthoine Hubert, de Formule 2-coureur die twee jaar geleden om het leven kwam bij een crash op Spa.

Foto's: De speciale retrohelm van Mick Schumacher op Spa

