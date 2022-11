Mick Schumacher debuteerde in 2021 in de Formule 1 en kende met een Formule 1-auto die niet werd doorontwikkeld een lastig jaar. Begin dit F1-seizoen werd Nikita Mazepin aan de kant gezet en Kevin Magnussen door Haas teruggehaald. Plots had de Duitser een snellere teamgenoot aan zijn zijde. Schumacher liet zich goed zien, maar maakte het zichzelf met diverse incidenten en crashes ook moeilijk. Inmiddels is bekend dat Schumacher komende zondag zijn laatste race voor het Amerikaanse team rijdt. Landgenoot Nico Hülkenberg volgt de Duitser in 2023 op.

Steiner liet over het vertrek van Schumacher weten dat het als team verder wil bouwen en het kneden van een coureur daar niet bij past. Juist daarom trekt Haas de meer ervaren Hülkenberg aan. Schumacher reageerde via social media teleurgesteld en sloot zijn bericht aldaar af met de initialen 'PTW', wat staat voor Prove Them Wrong. In de persconferentie in Abu Dhabi legt Schumacher uit dat hij iedereen het ongelijk wil bewijzen - en niet alleen van Haas - die de afgelopen twee jaar aan zijn capaciteiten twijfelde. "PTW zeg ik al een groot deel van het jaar", aldus de zoon van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher. "Ik zei dat omdat ik iedereen die niet in mij gelooft het tegendeel wil bewijzen. Ik weet wat ik kan. Ik bewees dat in opstapklassen. Ik zie geen reden waarom ik het niet kan."

Tweede jaar in de Formule 1

Schumacher erkent zijn ups en downs, maar stelt in de tweede seizoenshelft een stijgende lijn te hebben getoond. Na de zomerstop was Schumacher in drie kwalificaties sterker dan Magnussen en in de overige zat hij er slechts twee tienden bij vandaan. Haas heeft echter de grootste moeite om hun plek in het middenveld vast te houden. Magnussen is verantwoordelijk voor de enige drie punten die het team scoorde sinds de Grand Prix van Oostenrijk in juli.

"Natuurlijk is het teleurstellend. Ik heb het idee dat ik tot nu goed werk leverde", gaat Schumacher verder. "We hadden onze hoogte- en dieptepunten. Naar mijn mening ging het beter. We moeten niet vergeten dat dit mijn tweede jaar in F1 was. Ik moest wennen aan bepaalde zaken, zoals vechten in het middenveld. Wat dat betreft is het jaar geslaagd. Naar mijn idee heb ik uit elke situatie het maximale gehaald." Ondanks suggesties dat Schumacher elders aan de slag kan als reservecoureur, wil de Duitser rustig zijn opties voor 2023 bekijken. "Ik wil mezelf ergens plaatsen waarvan ik weet dat het goed voor me is. Of dat nou ergens als reserve is of als vaste coureur. Dat is te bespreken. Ik heb de mensen die ik vertrouw om me heen. Hen zal ik raadplegen en dan kom ik met nieuws. Hopelijk snel."