Schumacher definitief bevestigd voor F1-rookietest Abu Dhabi

Laurent Mekies, sportief directeur bij de Scuderia, laat in een persbericht weten onder de indruk te zijn van de progressie van de drie talenten. “Laat me beginnen met mijn felicitaties aan alle deelnemers aan de Ferrari Driver Academy, die dit seizoen uitstekend werk hebben verricht. Drie van hen - Mick Schumacher, Callum Ilott en Robert Shwartzman - zullen [in Abu Dhabi] achter het stuur zitten, samen met Antonio Fuoco die ook voor ons zal rijden.” Fuoco is simulatorcoureur bij Ferrari en zal worden ingezet om extra data te verzamelen voor zijn werk in de sim.

“We denken dat Mick, Callum en Robert alles in zich hebben om goed voor de dag te kunnen komen in de Formule 1. De test is een belangrijke stap in hun ontwikkeling. We kijken er naar uit om ze op het circuit in actie te zien voordat we een drukke winter in Maranello met ze aangaan”, vervolgt Mekies.

Ferrari heeft afspraken met klantenteams Haas en Alfa Romeo over de inzet van de talenten. Mekies laat echter in het midden welke coureur in Abu Dhabi bij welk team zal komen te rijden. Ilott en Shwartzmann maakten onlangs op hun eigen sociale media echter al bekend dat ze op het Yas Marina Circuit in actie zullen komen voor respectievelijk Alfa Romeo en Ferrari. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat Schumacher in zal stappen bij Haas, het team waarvoor hij volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk zijn F1-debuut zal maken. De Amerikaanse stal gaat niet verder met de huidige coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean en lijkt daarmee de weg vrij te hebben gemaakt voor de komst van de zoon van Michael Schumacher. Het andere stoeltje bij Haas zou naar Nikita Mazepin gaan.

De young driver test in Abu Dhabi vindt plaats op dinsdag 15 december, twee dagen na afloop van het Formule 1-seizoen.