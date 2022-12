Schumacher blijft in zichzelf geloven: “Kan F1-kampioen worden”

Na twee seizoenen bij het Haas F1 Team te hebben doorgebracht, kreeg Mick Schumacher vorige maand te horen dat de Amerikaanse formatie volgend jaar verder gaat met de meer ervaren Nico Hülkenberg. Dat hield ook gelijk in dat Schumacher in 2023 niet meer op de grid zou staan; met de bekendmaking van Hülkenberg waren alle racezitjes voor volgend jaar namelijk in principe bezet. De Amerikaan Logan Sargeant moest alleen nog zijn superlicentie binnenkoppen, om volgend jaar bij Williams in de Formule 1 te kunnen debuteren.

“Of ik het verdien om hier te zijn? Ik vind van wel”, zegt Schumacher in een interview met The Race, dat bij de Grand Prix van Brazilië plaatsvond maar deze week is gepubliceerd. “Ik heb bewezen dat ik snel kan zijn. Niet alleen dit jaar, maar ook eerder in de lagere raceklassen. Ik ben kampioen geworden in de Formule 2 en Formule 3. Mensen lijken dat wel eens te vergeten. Ik heb steeds laten zien dat ik het kan. In elke klasse waarin ik aan de start kwam, heb ik vrij snel mijn draai weten te vinden. Ik heb ook het gevoel dat ik mijn draai kan vinden in de Formule 1 en dat ik wereldkampioen kan worden als ik op het juiste moment in de juiste auto zit.”

Ondanks dat Schumacher zijn beste resultaten in Oostenrijk en Engeland behaalde - zesde en achtste - wijst hij de Grand Prix van Italië aan als zijn beste race van het seizoen. “Monza, met afstand”, reageert hij desgevraagd. “Dat was een van onze beste races. We hadden een auto die ondermaats presteerde, maar we konden veel langer doorrijden op de C3-band dan vooraf was voorspeld. We waren onderweg naar punten. Als de safety car voor het einde weer naar binnen was gekomen, dan hadden we zeker weten punten gepakt. Dan waren zevende, achtste of negende geworden.” Doordat de wedstrijd achter de safety car eindigde, moest Schumacher het uiteindelijk doen met de twaalfde plaats. Het bleek typerend voor zijn tweede seizoenshelft. “We hadden heel veel goede momenten en ook momenten dat we na tegenslag weer terug wisten te komen. Maar het werd alleen nooit beloond. Dat was het frustrerende voor me. We werkten keihard, maar kregen steeds te maken met domme dingen waar je niet altijd zelf de controle over hebt.”

Een week geleden werd bekend dat Schumacher door Mercedes is ingelijfd als reservecoureur.