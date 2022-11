Schumacher blij met interesse van Mercedes voor reserverol 2023

In de week voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi werd bekend dat Mick Schumacher na dit seizoen moet vertrekken bij het team van Haas. Landgenoot Nico Hülkenberg zal volgend jaar plaatsnemen naast Kevin Magnussen bij het Amerikaanse team. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf eerder al aan met Schumacher te willen praten over een positie als reservecoureur mocht hij zijn stoeltje verliezen. Schumacher is blij met die interesse. “Mercedes is een fantastisch merk en het is ongelofelijk wat ze bereikt hebben in de Formule 1”, vertelde Schumacher na de kwalificatie in Abu Dhabi. “Natuurlijk kijk ik naar mijn opties, en Mercedes is daar zeker onderdeel van.”

Eerder op zaterdag liet Wolff opnieuw weten interesse te hebben in Schumacher. De familie heeft sterke banden met Mercedes. Michael Schumacher, de vader van Mick, reed tussen 2010 en 2012 drie seizoenen in dienst van de zilverpijlen. Ook reed hij met sportscars van Mercedes. “Mick is iemand die ons altijd aan het hart gaat vanwege Michael en de hele familie Schumacher. Ralf reed lang voor ons in de DTM, zijn zoon rijdt in Mercedes GT’s en Mick is een intelligente en volwassen jongeman. Hij is erg succesvol geweest in opstapklassen. We geloven dat we goed met hem kunnen werken. Hij past goed in het team, maar we hebben nog niets op papier. We zijn nog niet dicht bij een deal. Ik denk dat hij goed in het team past en we moeten zorgen dat het goed komt, als hij en Sabine [Kehm, zijn manager] dat willen. Dan zien we waar het toe gaat leiden.”

Alle opties overwegen

Gevraagd naar het belang van de familie naar aanleiding van de reactie van Wolff, antwoordde Schumacher: “Mijn vader ging toen van Ferrari naar Mercedes. Ik zie geen reden waarom dat nu niet hetzelfde kan zijn. Zoals ik eerder deze week zei, heb ik nu tijd en ga ik alle opties overwegen, om dan hopelijk de juiste beslissing te maken. Maar het is zeker heel eervol om te horen wat Mercedes, en dan met name Toto, over me zeggen.”

Komend seizoen heeft Mercedes een nieuwe reservecoureur nodig, aangezien zowel Nyck de Vries als Stoffel Vandoorne na dit seizoen het team verlaat. De Vries wordt volgend jaar racecoureur bij AlphaTauri, Vandoorne gaat aan de slag als reservecoureur bij Aston Martin. Mercedes lijkt ook Daniel Ricciardo mis te lopen, omdat de Australiër naar Red Bull lijkt te gaan als derde coureur.

Video: Schumacher over de keuze van Haas voor 2023