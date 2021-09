Schumacher: Ander beeld van carrière vader door documentaire

Vorige week bracht streamingdienst Netflix de officiële trailer van de documentaire Schumacher naar buiten. Daarin wordt het verhaal van de race-carrière van Michael Schumacher, inclusief de aanloop daar naartoe, uitgebreid verteld. Diens zoon Mick, die dit jaar zijn Formule 1-debuut maakt in dienst van Haas F1 Team, speelt ook een rol in de documentaire. In de podcast Beyond the Grid van de F1 doet de 22-jarige coureur uit de doeken wat zijn betrokkenheid bij de film heeft gedaan met het beeld dat hij van zijn vader heeft. “Voor mij persoonlijk geldt dat ik op een nieuwe manier ben gaan kijken naar hoe zijn carrière is verlopen”, vertelde hij.

“Nu ik zelf ook in de Formule 1 zit, hoewel dat pas elf, twaalf races zo is, begrijp ik meer en meer over de offers die hij heeft gebracht. Hoeveel hij heeft moeten doen om te bereiken wat hij heeft bereikt, hoe gepassioneerd je moet zijn om zoiets te presteren”, vervolgt Schumacher. Hij herinnert zich het moment dat zijn vader in 2006 voor het eerst vertrok uit de Formule 1. Michael stond destijds op zeven wereldtitels en 91 overwinningen. De honger naar succes was daardoor verdwenen. “Ik begrijp dat nu volledig. Als je niet langer de ambitie hebt om te winnen, dan is het beter om iets anders te doen”, stelt Mick. “Persoonlijk zit ik midden in de weg naar mijn piek, ik hou van de sport en ik denk er nooit aan om minder dan 100 procent te geven. Maar stel dat ik in de toekomst op een punt kom dat mijn carrière op zijn einde loopt, ik heb bereikt wat hij heeft bereikt en ik de ambitie niet meer heb, dan is het denk ik prima om te stoppen.”

Met het F1-debuut van Schumacher in Bahrein keerde de fameuze achternaam na acht seizoenen afwezigheid terug in de sport. Zijn vader stond bekend als een op de baan meedogenloze coureur die het randje opzocht en daar soms ook overheen ging. Maar ook was Schumacher senior een coureur die nooit van opgeven wilde weten. Die laatste karaktertrek is iets waarvan Mick ziet dat hij daar zelf ook over beschikt. “De vechtersmentaliteit is zeker een van de dingen waarvan ik veel genen van hem heb meegekregen. Want ik heb ook die vechtersmentaliteit”, zei de Haas-coureur. “De races waarbij ik me slecht kwalificeerde of zelfs uit de uitslag werd gehaald, waren normaal ook de races waarin ik het meeste en hardste streed.”