Michel Vaillant-bedenker en tekenaar Jean Graton (97) overleden

Graton creëerde de reeks rond de fictieve autocoureur Michel Vaillant in 1957. Daarvoor werkte hij al mee aan andere strips zoals Robbedoes en Kuifje. In die laatste publicatie verscheen Vaillant ook voor het eerst. Het werk van Graton werd vrij snel opgepikt door en populair onder autosportliefhebbers, die het oog van detail en de beweging van de autosport herkenden in de strips. In de stripboeken kwamen alle aspecten van de autosport aan bod.

In totaal kwamen er tussen 1957 en 2007 zo’n 70 albums uit over de fictieve autosportheld. Er werden zo’n 20 miljoen exemplaren verkocht in 17 verschillende landen. Philippe Graton, de zoon van de beroemde striptekenaar, was al sinds 1997 co-auteur van de reeks en nam het potlood in 2012 weer ter hand voor het begin van een nieuwe reeks. De avonturen van Michel Vaillant werden in 2003 verfilmd door de Franse regisseur Louis-Pascal Couvelaire, naar een scenario van Luc Besson. De rol van Vaillant werd in die film vertolkt door Sagamore Stévenin.

De herkenbare rood-wit-blauwe kleurstelling van Vaillant was recent nog zichtbaar in de autosport. Rebellion kwam tijdens de 24 uur van Le Mans van 2017 uit met een wagen waarmee Vaillant geëerd werd. Op basis van die LMP1-wagen werd ook nog een stripboek uitgebracht.

Graton kwam in Frankrijk ter wereld, maar verhuisde na de Tweede Wereldoorlog naar België. Daar woonde hij de rest van zijn leven. Volgens zijn familie is Graton donderdag ‘in alle vrede heengegaan’ en werd hij ten tijde van zijn overlijden omringd door zijn naasten. Hij is 97 jaar oud geworden.