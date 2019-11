Zeven Schumacher-records die Hamilton kan verbreken

Lewis Hamilton heeft inmiddels 81 zeges achter zijn naam staan. We mogen verwachten dat er daar dit jaar nog een paar bij zullen komen, gezien de dominante vorm van Mercedes. En aangezien de Brit sinds 2014 elk seizoen minimaal negen races gewonnen heeft, lijkt het aannemelijk dat het Schumi-record in 2020 verbroken gaat worden.

WK-titels (7)

Foto door: James Moy

Niemand gaat er nog vanuit dat Hamilton dit jaar naast zijn zesde wereldtitel grijpt. In 2020 kan hij op gelijke hoogte komen met Schumacher als Mercedes de dominantie nog een jaar door kan trekken. Dat hangt uiteraard ook af van de prestaties van concurrenten Red Bull Racing en Ferrari. Of Hamilton het record ook daadwerkelijk gaat verbreken, is even afwachten. In 2021 gaan de reglementen enorm op de schop, waardoor er zomaar een ander team de dominante factor kan worden. Een overstap naar Ferrari of een pensioen behoren ook tot de mogelijkheden.