Reconstructie: Het jaar na het ongeluk van Michael Schumacher

Zondag 29 december 2013

Even voor 14.30 uur: de eerste berichten over het ongeluk van Michael Schumacher komen binnen. De Duitser is op een skipiste bij Méribel in de Franse Alpen ten val gekomen, waarbij hij met zijn hoofd tegen een rots is geklapt. Hij droeg een helm, maar raakt gewond. Over zijn toestand kunnen in de eerste uren na het ongeluk nog geen mededelingen worden gedaan.

‘s Avonds, rond 22.45 uur, komt het CHU-ziekenhuis van Grenoble, waar Schumacher wordt behandeld, met een officiële update. Het is een dramatisch bericht: de toestand van de legendarische coureur is kritiek en hij ligt in coma. Schumacher heeft zwaar hersenletsel en is eerder op de dag al geopereerd.

Maandag 30 december 2013

In de nacht van zondag op maandag wordt steeds meer duidelijk over het ongeluk. Zondag om 11.07 uur viel Schumacher off-piste, in het bijzijn van zijn zoon Mick. Hij zou zich tussen twee gemarkeerde (rode en blauwe) pistes hebben bevonden op het moment van zijn val tijdens een afdaling. Hij werd al vrij spoedig geholpen op de berg en naar het lokale ziekenhuis van Méribel overgebracht, waarbij hij toen nog bij kennis was. Vervolgens werd al snel besloten hem naar het universitair hospitaal van Grenoble te vervoeren.

Om 11.00 uur geven de behandelend artsen een persconferentie. “Zijn toestand is kritiek”, zegt hoofd anesthesie van het ziekenhuis in Grenoble, Jean-Francois Payen. “Schumacher is voor zijn leven aan het vechten. We kunnen nog niet zeggen hoe dit gaat aflopen. We bekijken het uur voor uur. Het is nog te vroeg om met een prognose te komen. Op dit moment is er geen noodzaak voor een tweede operatie.” Schumacher wordt in een kunstmatige coma gehouden. Payen vertelt ook dat de helm waarschijnlijk het leven van Schumacher heeft gered: “Zonder helm was hij er nu niet meer geweest”.

Later op de dag vraagt Sabine Kehm, de woordvoerster van de familie Schumacher, de privacy van de familie te respecteren. “En we bedanken iedereen voor de steun”, zegt ze verder. “We weten zeker dat de artsen er alles aan doen om Michael te helpen.”

Dinsdag 31 december 2013

Kehm geeft zelf een update over het ongeluk. Ze laat weten dat Schumacher een gevallen vriend wilde helpen. “Michael en de groep waren aan het skiën op de gewone pistes’, zegt ze. “Tussen de blauwe en de rode piste zat een gedeelte waar ze in zijn gegaan. Hij hielp een gevallen vriend en ging in de diepe sneeuw. Hij raakte een steen, werd gelanceerd en viel met zijn hoofd naar beneden. Het was ontzettend veel pech, want hij ging helemaal niet hard.”

Het verzoek om de privacy te respecteren wordt ondertussen niet door iedereen gehoord. Kehm vertelt dat er een journalist verkleed als priester het ziekenhuis betrad, in de hoop stiekem op de kamer van Schumacher te komen. De man is met de nodige overtuiging verwijderd.

Eerder op de dag gaven de artsen een nieuwe medische update: de toestand van Schumacher is licht verbeterd na een tweede operatie in de nacht van maandag op dinsdag. Daarbij werd een bloeduitstorting bij de hersenen behandeld. De situatie blijft echter kritiek. “Er zijn nog bloeduitstortingen op andere plaatsen in de hersenen die we in de gaten moeten houden”, aldus neurochirurg Emmanuel Gay. Hoofd anesthesie Jean-Francois Payen vult aan: “We kunnen nog niet zeggen of hij uit de gevarenzone is, maar de situatie is nu wel iets beter onder controle. De komende uren blijven echter kritiek. Hij blijft voorlopig in een kunstmatige coma. We kunnen ook nog niets zeggen over zijn verdere herstel.”

Foto: Ferrari Media Center Ferrari-fans steunen Michael Schumacher voor het Grenoble University Hospital.

Vrijdag 3 januari 2014

Vijf dagen na het ongeluk wordt Schumacher 45 jaar. Ferrari wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en heeft een stille, roodgekleurde bijeenkomst georganiseerd bij het ziekenhuis om de zevenvoudig wereldkampioen en zijn familie extra steun te geven op deze dag. De toestand van Schumacher is nog steeds kritiek, maar stabiel.

Dinsdag 7 januari 2014

Kehm komt met een nieuwe update: ze ontkent een bericht van Bild dat Schumacher inmiddels buiten levensgevaar is. “Ik kan bevestigen dat de toestand van Schumacher stabiel is, ik kan niet bevestigen dat hij buiten levensgevaar is”, zegt ze.

Woensdag 8 januari 2014

Het team dat gerechtelijk onderzoek doet naar het ongeluk geeft een eerste persconferentie. “Schumacher kwam tijdens zijn afdaling aan bij een kruising van de rode en blauwe piste. Hij volgde de rode piste naar links en ging van de piste af. Hij raakte met één van zijn ski's een rots, verloor zijn evenwicht, viel voorover en kwam met zijn hoofd terecht op een rots, die zich acht meter buiten de piste bevond. Schumacher lag daarna negen meter buiten de piste”, zegt openbaar aanklager Patrick Quincy. “De film uit de helmcamera van Schumacher bevestigt al deze informatie.”

Hoofdonderzoeker Stéphane Bozon voegt daaraan toe dat zijn snelheid er 'normaal' uitzag voor een skiër met de vaardigheden van Schumacher. “Schumacher is een zeer goede skiër. Hij kwam op terrein dat iets steiler afloopt, waardoor hij een zekere snelheid had. Het exacte aantal kilometers per uur is echter lastig vast te stellen.” De onderzoekers stellen niet veel later ook dat de snelheid geen grote rol speelde bij de val en het vaststellen hiervan dus ook geen prioriteit heeft in het verdere onderzoek.

Vrijdag 17 januari 2014

Na ruim een week stilte geeft Kehm een nieuwe update. Ze vertelt dat de toestand van Schumacher nog steeds stabiel is. Kehm reageert daarmee vermoedelijk op berichten in de media dat Schumacher mogelijk voor altijd in een kunstmatige coma gehouden moet worden. “Helaas zie ik mij genoodzaakt om te herhalen dat alle informatie over Michaels gezondheid die niet van zijn artsen of zijn management afkomstig is als pure speculatie moet worden gezien", vertelt ze.

Foto: Sutton Images Luca Badoer en Michael Schumacher.

Donderdag 30 januari 2014

Ruim een maand na het ongeluk bevestigt het management van Schumacher dat de artsen zijn begonnen met het laten ontwaken van de Duitser uit zijn kunstmatige coma. ”De medicatie van Michael wordt verminderd, zodat het ontwakingsproces ingezet kan worden”, klinkt het. “Dit kan een lange tijd duren. Verdere updates zullen niet gegeven worden.”

Maandag 17 februari 2014

Het gerechtelijk onderzoek naar het ongeluk is afgerond. Er wordt niemand aansprakelijk gesteld. De onderzoekers bekeken onder meer of de pistemarkering aan de regels voldeed. "De markering, afbakening en informatie over de grenzen van de piste waren in overeenstemming met de Franse normen”, aldus openbaar aanklager Patrick Quincy.

Woensdag 12 maart 2014

De familie Schumacher doet een nieuwe update: “We hebben vertrouwen in het feit dat Michael zich hier doorheen slaat en wakker wordt. Er zijn soms kleine, maar bemoedigende tekens, maar we weten ook dat we op dit moment geduldig moeten zijn. Michael is zwaargewond geraakt. Het is voor ons moeilijk te begrijpen dat Michael, die al zoveel netelige situaties heeft meegemaakt, zulke verwondingen oploopt in een banale situatie. Vanaf het begin wisten we dat dit een lang en zwaar gevecht ging worden voor Michael. We gaan dit gevecht met z'n allen aan, samen met het team van artsen, dat we volledig vertrouwen. Het is hartverwarmend om de steun te zien en de familie is hier heel dankbaar voor. Vergeet echter niet dat we te maken hebben met een zeer intieme en fragiele situatie.”

Vrijdag 4 april 2014

Manager Kehm meldt in een nieuwe verklaring dat Schumacher progressie boekt. “Hij heeft momenten van bewustzijn en ontwaken”, zegt ze. “We staan aan zijn zijde gedurende deze lange en zware strijd, samen met het team van artsen in Grenoble. We blijven vertrouwen houden.”

Maandag 14 april 2014

Tien dagen later gaat Kehm bij de ARD verder in op de laatste update. Schumacher kan af en toe 'zeer beperkt' communiceren met zijn omgeving, zegt ze. “Er zijn korte momenten waarin hij bij bewustzijn is en hij vertoont kleine tekenen van vooruitgang. Hij is soms wakker en soms ook bij bewustzijn. Ik ben natuurlijk geen dokter, maar medisch gezien is er een verschil tussen wakker zijn en het bewustzijn hebben. Het laatste betekent dat hij met zijn omgeving kan communiceren.” Volgens Kehm is er geen voorspelling te maken omtrent het herstel van de Duitser.

Foto: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images Michael Schumacher, Ferrari F2002

Maandag 16 juni 2014

Na ruim twee maanden zonder update wordt bekend dat Schumacher niet langer in een kunstmatige coma wordt gehouden en het ziekenhuis van Grenoble heeft verlaten. “Zijn familie wil alle artsen, verplegers, zusters en therapeuten in Grenoble enorm bedanken, alsmede iedereen die betrokken was bij de eerstehulpverlening op de plek van het ongeluk. Er is uitstekend werk verricht”, meldt zijn management. “De familie bedankt ook iedereen die Michael sterkte heeft gewenst. Dit heeft hem zeker geholpen.”

Schumacher zal op een onbekende locatie verder herstellen. “Wij vragen begrip voor het feit dat de verdere revalidatie van Michael buiten de openbaarheid zal plaatsvinden.” Later wordt duidelijk dat Schumacher dat in het ziekenhuis van Lausanne gaat doen

Dinsdag 24 juni 2014

Een persoon heeft naar eigen zeggen de medische gegevens van Schumacher in handen en biedt deze te koop aan. “Het is lastig te beoordelen of ze echt zijn”, vertelt Kehm. Dit lijkt er wel op, aangezien het medisch dossier van Schumacher onvindbaar zou zijn. Op dinsdag 5 augustus wordt een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de diefstal. Een dag later pleegt hij zelfmoord in zijn cel. De familie Schumacher reageert geschokt. “Woorden schieten ons tekort en wij zijn diep geschokt”, zegt Kehm tegen persbureau AFP. De verdachte was werkzaam bij de luchtambulancedienst die Schumacher vervoerde van het ziekenhuis in Grenoble naar een kliniek in Lausanne.

Vrijdag 11 juli 2014

Hoe het precies gaat met Schumacher is niet bekend, maar zijn vrouw Corinna spreekt tijdens een paardensportevenement in Zwitserland bemoedigende woorden. “Het gaat steeds beter met hem. Langzaam, zeker, maar het gaat steeds beter”, vertelt ze volgens het Duitse Neue Post.

Dinsdag 9 september 2014

Schumacher verlaat het ziekenhuis van Lausanne. De zevenvoudig wereldkampioen gaat thuis verder revalideren. “Er is de afgelopen weken en maanden goede vooruitgang geboekt, maar er ligt nog steeds een lange en zware weg voor hem”, aldus Kehm in een verklaring. “We willen het ziekenhuis in Lausanne graag bedanken voor het competente handelen. We vragen iedereen verder opnieuw om de privésfeer van de familie Schumacher te respecteren en niet te speculeren over de gezondheidstoestand van Michael.”

Donderdag 23 oktober 2014

Jean-Francois Payen, hoofd anesthesie van de universiteitskliniek in Grenoble, bezoekt Schumacher. “Ik zie enige vooruitgang, maar we moeten hem de tijd geven. We kijken naar een periode van één tot drie jaar. Dit vergt dus geduld”, zegt Payen tegen Franse media. “De omstandigheden zijn gunstig. Zijn vrouw wordt omringd door goede adviseurs en alles is aanwezig voor Michael om verder vooruit te kunnen komen.”

Zondag 28 december 2014

“We hebben een lange tijd nodig. Het gaat lang duren en een zwaar gevecht worden. Hij gaat vooruit binnen de ernst van de situatie”, zegt Kehm tegen Reuters, bijna één jaar na het ongeluk. Daarna wordt het stil en worden er geen mededelingen meer gedaan over de toestand van Schumacher.

Jaren van radiostilte

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher met de Ferrari F2004 van vader Michael Schumacher

Het is vandaag tien jaar geleden dat het ski-ongeluk plaatsvond. Destijds waren er al weinig updates over de precieze toestand van de zevenvoudig wereldkampioen en sinds 2014 is er niet veel meer naar buiten gekomen. Er zijn zo nu en dan verhalen gedeeld en de toestand van ‘Schumi’ houdt de gemoederen nog altijd bezig. Af en toe komt er iets naar buiten via goede vriend van de familie, Jean Todt. De voormalig Ferrari-teambaas geeft in 2018 aan dat hij nog regelmatig een bezoek brengt aan Schumacher. “Ik bezoek hem weer, minstens twee keer per maand”, laat hij tegenover The Times weten. “Ik zie hem en ik zie zijn familie. Ik houd gewoon van Michael Schumacher”, laat een openhartige Todt weten. Over de gezondheidssituatie van de Rekordmeister mag de Fransman echter veel minder loslaten. “Ik kan daar alleen maar over zeggen dat het privé is.” Toch laat de FIA-voorman zich nog wel een kleine indicatie ontvallen. “Ik zou wensen dat de situatie een andere was [dan de huidige].”

2021: Netflix-documentaire ‘Schumacher’

In 2021 wordt een documentaire over het leven van Michael Schumacher op streamingdienst Netflix gelanceerd, simpelweg genaamd ‘Schumacher’. De film laat in feite twee kanten zien van het leven van ‘Der Michael’. De ene kant van het verhaal is die van de wereldster die F1-historie schreef en een groot aandeel had in de terugkeer van Ferrari als grootmacht in de moderne Grand Prix-racerij. Aan de andere kant is het de familieman die alles gaf voor zijn vrouw Corinna en zijn kinderen Mick en Gina-Maria. In deze documentaire komen Mick en Corinna ook aan het woord. Ook nu wordt er weinig over zijn toestand gedeeld, maar zijn familie toont aan hoe zwaar het hen valt. “Michael heeft ons altijd beschermd, nu beschermen wij Michael”, zegt Corinna. Mick mist vooral de kans om een band met zijn vader op te bouwen, ook omdat hij in zijn voetsporen is getreden met zijn debuut bij Haas F1. “Ik denk dat papa en ik elkaar nu op een andere manier zouden begrijpen - simpelweg omdat we een vergelijkbare taal spreken: autosporttaal. En dat we veel meer zouden hebben om over te praten.” De jonge F1-coureur geeft aan dat hij er alles voor over heeft om dat mogelijk te maken.

2023: Ralf en Mick praten tien jaar later met Duitse media

Slaan we weer een tijd over, dan zien we eind 2023 een openhartige Ralf en Mick Schumacher de Duitse pers te woord staan, om stil te staan bij het feit dat het ski-ongeval al tien jaar geleden plaatsvond. “Ik geloof dat je in zulke gevallen leert om bepaalde momenten anders waar te nemen," vertelde de 24-jarige Mick aan DPA. "Je leert de kleine dingen te waarderen.” Volgens hem kan dat ook leiden tot meer besef bij andere mensen, ‘als ze zich te veel richten op de slechte dingen en niet genoeg op de leuke dingen die er nog steeds zijn’.

Het broertje van Michael, Ralf, vertelt in gesprek met Bild dat hij de Michael van toen mist. “Het leven is soms oneerlijk. Michael had vaak geluk in zijn leven, maar toen kwam dit tragische ongeluk. Gelukkig hebben we veel kunnen doen dankzij de moderne medische mogelijkheden, maar toch is niets meer zoals vroeger.” Hij bespaart de details, maar deelt nog wel het volgende: “Ik kan zelf zeggen dat zijn ongeluk ook voor mij een hele nare en ingrijpende ervaring was.”