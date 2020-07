OTD: Michael Schumacher herschrijft de geschiedenisboeken

De overwinning op Magny-Cours was namelijk de achtste op Franse bodem in de toch al indrukwekkende loopbaan van Schumacher. Met dat aantal was hij de eerste en tot op de dag van vandaag zelfs de enige coureur die acht keer dezelfde Grand Prix heeft gewonnen.

Opmerkelijk genoeg kan Lewis Hamilton dat record komend weekend op de Hungaroring evenaren. De Engelsman won de Grand Prix van Hongarije tot dit jaar al zeven keer en kan komende zondag dus een achtste Hongaarse overwinning aan zijn totaal toevoegen.

Coureurs met meeste overwinningen per Grand Prix

Coureur Grand Prix Totaal overwinningen Michael Schumacher Frankrijk (Magny-Cours) 8 Michael Schumacher Canada (Circuit Gilles Villeneuve) 7 Michael Schumacher San Marino (Imola) 7 Lewis Hamilton Canada (Circuit Gilles Villeneuve) 7 Lewis Hamilton Hongarije (Hungaroring) 7

Hattricks

Het tweede record dat Schumacher op 16 juli 2006 aanscherpte was het totale aantal hattricks (pole-position, zege en snelste ronde tijdens één Grand Prix). Tot aan de Franse Grand Prix van 2006 had Schumacher dit kunststukje 21 keer vertoond. De race op Magny-Cours leverde hem de 22ste en laatste hattrick uit zijn rijke carrière op.

Coureurs met meeste hattricks (pole, zege, snelste ronde)