Schumacher-documentaire vanaf half september op Netflix te zien

Aan de documentaire – eenvoudigweg getiteld ‘Schumacher’ – is jaren gewerkt en bevat onder andere bijdragen van zijn vrouw Corinna, zijn kinderen Gina en Mick, en zijn broer Ralf. Dat is vrij uniek, omdat de familie nauwelijks iets loslaat over het privéleven van Michael Schumacher die nog altijd dag en nacht verzorgd wordt na zijn ski-ongeluk eind 2013. Volgens zijn manager Sabine Kehm is de film vooral bedoeld als geschenk van de familie aan hun geliefde man en vader. “Om zijn privésfeer als bron van kracht te behouden, heeft hij zijn privéleven altijd strikt en consequent gescheiden van zijn openbare leven. Deze film vertelt over beide werelden.”

Dat openbare leven komt in de documentaire uitgebreid aan bod middels interviews met veel prominenten uit de Formule 1. De documentairemakers spraken onder andere met voormalig teambazen Jean Todt (Ferrari) en Flavio Briatore (Benetton), oud-F1-baas Bernie Ecclestone, voormalig Ferrari-directeur Luca di Montezemolo en coureurs als Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, Damon Hill en David Coulthard.

In de gesprekken met de mensen die hem van nabij hebben meegemaakt, komt de enorme gedrevenheid van Schumacher naar voren, zegt Kehm. “In zijn streven naar perfectie spaarde hij zichzelf en zijn team niet. Hij dreef ze naar de grootste successen. Hij wordt over de hele wereld om zijn leiderschapskwaliteiten bewonderd. Hij vond de kracht voor deze taak en het evenwicht om zich thuis op te laden, bij zijn familie, van wie hij idolaat is.”

De film is geregisseerd door Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nöcker en Michael Wech. Hetzelfde team was in 2017 verantwoordelijk voor de documentaire Der Spieler, over tennislegende Boris Becker. “De grootste uitdaging voor de regisseurs was zeker om de balans te vinden tussen onafhankelijke verslaggeving en aandacht voor de familie”, zegt Nöcker. “Corinna Schumacher zelf was daarbij onze grootste steun. Zij wilde zelf een authentieke film maken, Michael laten zien zoals hij is, met al zijn ups en downs, zonder enige sugarcoating. Ze was geweldig en moedig genoeg om ons te laten doen wat we wilden, en zo hebben we haar grenzen gerespecteerd en gehouden.”