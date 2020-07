Ook op Silverstone scherpe controle op 'track limits'

De limieten van het circuit werden eerder ook al in Oostenrijk en Hongarije nauwkeurig in de gaten gehouden, de FIA wil voorkomen dat een coureur door het afsteken van de baan een voordeel behaalt op de concurrentie. Het eenmalig overschrijden van de limiet leidde op de Red Bull Ring en Hungaroring tot het schrappen van de tijd in die ronde. Bij meerdere overschrijdingen volgde een zwart-witte vlag, een officiële waarschuwing die zelfs zou kunnen leiden tot een tijdstraf.

Ook op Silverstone zijn tijdens de Britse en 70th Anniversary Grand Prix dergelijke maatregelen van kracht. Zowel tijdens de trainingen, kwalificatie als race moeten de coureurs in de bochten 9 (Copse) en 15 (Stowe) op hun tellen passen. “Elke keer dat een coureur achter de zwart-witte kerbs belandt bij het uitkomen van deze bochten krijgt het team een waarschuwing via het officiële communicatiekanaal. Bij de derde overtreding krijgt de coureur de zwart-witte vlag te zien en elke overtreding daarna zal worden gemeld aan de stewards”, aldus wedstrijdleider Michael Masi.