In het huidige systeem kunnen de coureurs bij bepaalde overtredingen niet alleen een rechtstreekse straf krijgen (straftijd of strafplaatsen bij de start), maar ook strafpunten op hun licentie. Krijgt een coureur er binnen een jaar meer dan twaalf dan mag hij niet meedoen aan de volgende race.

Het systeem kwam afgelopen weekend onder het vergrootglas te liggen, toen Lando Norris twee strafpunten kreeg voor een miniem incident met Sergio Perez. Volgens de wedstrijdleiding zat Norris fout toen Perez hem aan de buitenkant van bocht 4 wilde inhalen. Het leverde Norris een tijdstraf van vijf seconden en twee strafpunten op. Het totaal van Norris staat nu op tien strafpunten en dus is hij dicht bij een schorsing.

McLaren-chef Andreas Seidl liet al weten dat het systeem op de schop moet. “Vanuit mijn oogpunt moet het opnieuw bekeken worden. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat een raceverbod als gevolg van een incident zoals in Oostenrijk niet de juiste consequentie kan zijn.” Masi is echter van mening dat het systeem met de teams is besproken en dat er overeenstemming was om het ongewijzigd te laten. “Eerlijk gezegd, bestaat dit strafpuntensysteem nu eenmaal”, zei de Australiër die de situatie vergeleek met het normale puntenrijbewijs. “Het is er altijd geweest en het is niet veel anders dan [het systeem] voor weggebruikers in een heleboel landen die een maximum aantal punten hebben waar ze zich aan moeten houden. Zij moeten hun rijstijl en dergelijke daarop aanpassen.”

“Dus nee, ik denk niet dat ze [de regels] te hard zijn. We hebben het eind vorig jaar besproken. En de consensus van alle betrokkenen – de teams, de FIA en de F1 – was dat er voor dit jaar geen verandering hoefde te komen. Het is ook niet iets wat we zomaar halverwege het jaar zouden veranderen. De strafmaat is iets waar de teams het allemaal over eens zijn, en waar ze aan het begin van het jaar ook daadwerkelijk inspraak voor hebben. Dat is wat de stewards gebruiken."