Masi verdedigt lange wachttijd voor beslissingen van F1-stewards

De afgelopen races heeft het soms opvallend lang geduurd voordat de stewards na een onderzoek een definitief besluit naar buiten brachten. Tijdens het Grand Prix-weekend in Brazilië was er enige verbazing over de tijd die de stewards nodig hadden om een oordeel te vellen over de achtervleugel van Lewis Hamilton in de kwalificatie. Daarna duurde het lang voordat dezelfde stewards een besluit namen over het verzoek tot een review van het incident tussen Hamilton en Max Verstappen in bocht 4 op Interlagos.

Ook de stewards bij de GP van Qatar hadden flink wat tijd nodig om tot een oordeel te komen over vermeende vergrijpen van Verstappen, Carlos Sainz Jr. en Valtteri Bottas tijdens gele vlaggen in de kwalificatie. Het duurde na het einde van de kwalificatie maar liefst 21 uur voordat er een uitspraak werd gedaan, wat uiteindelijk pas 45 minuten voor het opengaan van de pits gebeurde. Volgens F1-wedstrijdleider Michael Masi zijn er meerdere redenen waarom lang duurt. “Jullie vroegen altijd om meer uitleg in de besluiten, in plaats van simpelweg aangeven of deze persoon wel of niet schuldig is”, geeft Masi aan dat het opstellen van een gedetailleerde uitleg tijd kost.

“Jullie [de media] willen zoveel mogelijk info over het proces dat doorlopen is. Als er soortgelijke gevallen zijn, zitten er altijd nuances in en dat niveau aan gedetailleerdheid proberen de stewards in hun beslissingen op te schrijven. Het kost tijd om dat door te lopen, een proefversie te maken, te schrijven en te herschrijven.” Daarnaast moeten de teams volgens Masi ook de tijd krijgen om hun kant van het verhaal te presenteren. “Als we bijvoorbeeld kijken naar Brazilië, dan heeft Mercedes verdeeld over twee dagen ongeveer tweeënhalf uur gepresenteerd aan de stewards. Daar moet je rekening mee houden, net als met sessies en alles wat daartussen gebeurt. Dus het is niet eenvoudig.”

Besluit op zondag doordat coureurs al weg waren

Een van de redenen dat er in Qatar pas kort voor de race een besluit werd genomen over de gele vlag-vergrijpen, is volgens Masi dat de coureurs zich pas op zondag bij de stewards konden melden. “Het was natuurlijk redelijk laat, de coureurs waren er niet, het was ook een lange dag. Dus laten we het ’s ochtends doen, dan is iedereen fris. Je moet ook denken aan compensatietermijnen en al het andere waar je in het tijdsbestek geen rekening mee hebt gehouden, wanneer mensen beschikbaar zijn, wanneer mensen hier arriveren en de avondklok. Je moet niet vergeten dat de avondklok op deze locatie geldt en dat die pas om 12.00 uur is afgelopen. Wanneer de mensen hier moeten zijn, wordt ook meegenomen in de timing.”