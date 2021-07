Het was na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië het gesprek van de dag. De strafmaat die de stewards hadden gekozen voor het ongeval waarbij Lewis Hamilton al in de eerste ronde Max Verstappen van de baan reed. Hamilton probeerde de Nederlander in Copse Corner aan de binnenkant in te halen, maar tikte daarbij met zijn rechter voorwiel het linker achterwiel van Verstappen aan. De Red Bull-coureur verloor de controle over z'n auto en vloog op hoge snelheid zijwaarts de bandenstapel in met een impact van maar liefst 51G. Niet alleen was daarmee de race van Verstappen voorbij, hij had geluk dat hij redelijk ongeschonden van het ongeluk weg kon lopen.

Hamilton zelf kon zijn weg vervolgen. Hij kreeg een tijdstraf van 10 seconden en wist uiteindelijk de race te winnen. Velen vonden die straf veel te mild en wezen er op dat een coureur blijkbaar een zwaar ongeluk kan veroorzaken, zonder dat daar al te veel consequenties aan worden verbonden. Wedstrijdleider Michael Masi heeft daar echter geen probleem mee. Volgens de Australiër heeft de sport zelf voor zo’n systeem gekozen. “Een van de belangrijkste punten die al vele, vele jaren een steunpilaar [van het systeem] is, is dat je bij een incident niet moet kijken naar de gevolgen. Dit is al vóór mijn tijd vastgesteld tijdens discussies tussen de teams, de FIA en de F1. De teambazen waren daarover allemaal vrij onvermurwbaar”, verdedigt Masi de strafmaat en de stewards. “Als ze een incident beoordelen, beoordelen ze het incident zelf en de zwaarte van het incident, niet wat de gevolgen er van zijn. Dat is iets wat de stewards al vele jaren doen. En ze zijn van bovenaf geadviseerd om dat te doen, ik heb het dus over de betrokkenheid van het team, enzovoort. Als je rekening houdt met de gevolgen, zijn er zoveel variabelen, in plaats van het incident zelf op zijn merites te beoordelen.”

Na het incident werd de race direct stilgelegd om het wrak van Verstappens auto weg te halen en om de bandenstapel te repareren. Tijdens die pauze werd Masi door de teams bestookt met vragen en opmerkingen: Mercedes vond uiteraard dat Hamilton geen blaam trof en Red Bull liet weten dat het een volkomen belachelijke actie was van de Engelsman. In een van de gesprekken tussen Masi en Toto Wolff, bood de wedstrijdleider de Oostenrijkse Mercedes-teambaas zelfs aan om zelf even naar de wedstrijdleiding te lopen en daar zijn zaak te bepleiten. Masi vindt niet dat daarmee de onafhankelijkheid van de wedstrijdleiding in gevaar zou kunnen komen. “Als we na de race een incident hebben, nodigen we de teams en de coureurs ook uit om naar boven te komen en voor de stewards te verschijnen. We hadden vorig jaar het geval in Monza, toen Lewis ging praten met de stewards om te begrijpen wat er gebeurd was en om het hele plaatje te bekijken. Tijdens de schorsing bestaat die mogelijkheid, er is geen reden om dat niet te doen.”

F1-update: De zware crash van Max Verstappen besproken