Masi maakt einde aan radiostilte en reageert op FIA-vertrek

Michael Masi werd voorafgaand aan de Grand Prix van Australië 2019 in het diepe gegooid als Formule 1-wedstrijdleider toen Charlie Whiting plotseling overleed. De Australiër speelde een cruciale rol in de controversiële finale van 2021 en werd vervolgens aan de kant geschoven. In april keerde hij terug naar zijn geboorteland terwijl er binnen de FIA gekeken werd naar een andere rol. De FIA maakte op dinsdag bekend dat Masi de organisatie verlaat.

“Het was me een genoegen en een eer om de FIA te vertegenwoordigen als Single-Seater Sporting Director en FIA Formule 1-wedstrijdleider en veiligheidsdelegaat sinds het onverwachte en tragische overlijden van Charlie in Melbourne 2019”, zegt Masi in een statement aan Motorsport.com. “Voor mijn aanstelling werkte ik al meer dan een decennium met de FIA en haar Member Clubs aan diverse projecten over de gehele wereld. Ik heb nu besloten om de organisatie te verlaten en terug te verhuizen naar Australië om dichter bij mijn familie en vrienden te zijn.”

“Ik ben er trots op dat ik vele jaren heb samengewerkt met diverse FIA Member Clubs, Formula 1 Group, de deelnemers, promotors en circuits en mijn collega’s en teams binnen de FIA. Ik zal deze relaties en vriendschappen die ik gedurende mijn reis heb ontwikkeld altijd koesteren. Ik ben vooral Herbie Blash en wijlen Charlie Whiting eeuwig dankbaar dat ze in 2018 mij aanwezen als hun toekomstige opvolger. Ik keek ernaar uit om Charlie vele jaren te volgen en van hem te leren, tot zijn plotselinge overlijden. Ook wil ik mijn waardering uitspreken voor de steun en begeleiding tijdens mijn ambtsperiode door de voormalig FIA-president Jean Todt, Stefano Domenicali, en mijn toegewijde FIA Single Seater-team.”

“De persoonlijke steun van mijn familie, vrienden en wereldwijde collega’s gedurende deze reis, en met name de laatste paar maanden, kan ik enkel omschrijven als overweldigend en iets wat ik voor altijd zal koesteren.”