Michael Masi niet langer werkzaam voor de FIA

“De FIA kan bevestigen dat Michael Masi besloten heeft de FIA te verlaten en terug gaat verhuizen naar Australië om dichter bij zijn familie te gaan wonen en nieuwe uitdagingen na te jagen”, laat de FIA weten in een statement. “Hij heeft drie jaar lang als FIA Formule 1-wedstrijdleider en veiligheidsdelegaat gewerkt na het plotselinge overlijden van Charlie Whiting in 2019. Hij heeft zijn functies altijd professioneel en zeer betrokken vervuld. De FIA dankt hem voor zijn inzet en wenst hem het beste voor de toekomst.”

Masi werd in 2019 benoemd tot wedstrijdleider nadat Charlie Whiting aan de vooravond van de Australische Grand Prix overleed. Whiting was een door de wol geverfde figuur in de Formule 1 en het was voor Masi niet een sinecure de taken van hem over te nemen. Meer dan eens stond de Australiër ter discussie, de controversiële finale van het Formule 1-kampioenschap was de druppel die de emmer deed overlopen.

Een safety car-situatie in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi zorgde ervoor dat de race in Abu Dhabi eigenlijk geneutraliseerd zou eindigen, maar Masi deed alles om de race zo snel mogelijk te hervatten. Dit speelde Max Verstappen in de kaart, hij kon op verse banden rivaal Lewis Hamilton kloppen en werd zo voor de eerste keer wereldkampioen. Mercedes riep naar aanleiding van Abu Dhabi openlijk om het ontslag van Masi.

De FIA stelde onderzoek in en kwam in februari tot de conclusie dat Masi in strijd met de reglementen gehandeld had. Ter verdediging van Masi stelde de FIA ook dat de teams te makkelijk toegang hadden tot de wedstrijdleider, die daardoor niet vrij kon handelen. Ook had Masi te veel taken op zijn bordje, waardoor zijn voornaamste functie niet altijd optimaal uitgevoerd werd. De FIA zette Masi af, maar FIA-president Mohammed Ben Sulayem had een functie elders bedacht. In werkelijkheid was Masi al niet meer werkzaam voor de FIA, maar moest zijn vertrek juridisch nog afgehandeld worden. Minder dan zes maanden na de aankondiging van zijn vertrek als wedstrijdleider, heeft Masi de FIA nu definitief verlaten.

Eduardo Freitas en Niels Wittich hebben de taken van Masi overgenomen, maar er is nog altijd veel discussie over de werking van de wedstrijdleiding. Afgelopen weekend liepen in Oostenrijk de gemoederen dusdanig hoog op dat Sebastian Vettel boos vertrok uit de rijdersbriefing. De Duitser kreeg daarvoor een voorwaardelijke boete van 25.000 euro.