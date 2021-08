Masi legt uit: “Geen kans om GP België naar maandag te verplaatsen”

De Grand Prix van België viel zondag compleet in het water door het barre weer in de Belgische Ardennen. Hevige regenval zorgde er in de middag voor dat de start van de race met 25 minuten werd uitgesteld, waarna er slechts twee formatieronden achter de safety car werden afgelegd alvorens het hele veld weer naar binnen werd gehaald. Na een onderbreking van bijna drie uur ging de race achter de safety car alsnog van start, maar na een paar geneutraliseerde rondjes werd de rode vlag gezwaaid en kwam de Grand Prix van België ten einde, zonder dat er echt een meter was geracet.

Minimale afstand afgelegd?

Na afloop kreeg Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi een hoop vragen voorgeschoteld, onder andere over de exacte duur van de race. Om halve punten uit te delen en de Grand Prix officieel als race te kunnen bestempelen moesten er namelijk minimaal twee ronden worden afgelegd. In het geval van een rode vlag wordt er voor het opstellen van de uitslag echter altijd een ronde terug geteld, waardoor er volgens de officiële uitslag slechts één ronde is afgelegd. Masi pareerde dat issue echter met de uitleg dat de coureurs wel drie keer de zogenaamde controlelijn zijn gepasseerd, die bepalend is voor het wel of niet uitdelen van WK-punten.

Uitstellen race tot maandag geen optie

Waar andere kampioenschappen als de IndyCar Series en de NASCAR races in het geval van slecht weer nog weleens uitstellen tot de maandag, was dat in het geval van de Belgische Grand Prix niet mogelijk: ‘Er was geen enkele kans om de race te verplaatsen naar morgen”, sprak Masi onder andere tegenover Motorsport.com. “Vanuit het oogpunt van de FIA en de Formule 1 staat de veiligheid van de coureurs, teams en het publiek voorop. We hebben alle mogelijkheden binnen het reglement aangegrepen om een zo goed mogelijke kans te krijgen om een race te voltooien. Helaas was dat in dit geval niet mogelijk.”

Gevraagd waarom het uitstellen van de race geen optie was antwoordde Masi: “Er is een hele opsomming aan redenen. De lijst zou pagina’s lang zijn. Van de organisatie zelf tot iedereen hier ter plaatse. Er was geen enkele kans om het een dag uit te stellen.”

Geen sprake van commerciële druk

Achteraf waren meerdere coureurs kritisch over het feit dat het hele veld na een lange onderbreking nog de baan op werd gestuurd voor een paar rondjes achter de safety car. De Grand Prix kon daardoor alsnog officieel als een race worden bestempeld. Volgens Carlos Sainz was het puur om alsnog punten uit te kunnen delen, terwijl Lewis Hamilton zelfs van mening was dat de rondjes vooral voor de bühne waren om de Grand Prix officieel te kunnen laten gelden als race, wat met name op commercieel en juridisch vlak nogal van belang kan zijn mochten er bijvoorbeeld fans zijn die hun geld terug willen vragen.

Gevraagd of de besluitvorming van Masi zondag beïnvloed werd door enige vorm van commerciële druk was de Australiër echter duidelijk: “Absoluut niet. Nul. Nooit. Het zou nooit deel uitmaken van mijn afwegingen”, aldus de wedstrijdleider. “Het was puur om te zien hoe de omstandigheden waren.”

“We stonden voortdurend in contact met onze officiële weerpartners en er leek zich even een moment aan te bieden waarin de omstandigheden iets verbeterden. We hebben de verplichting om de teams tien minuten van tevoren in te lichten dus we dachten: ‘Oké, laten we ervoor gaan.’ Een aantal teams zeiden hetzelfde en zagen datzelfde window. Helaas verslechterden de weersomstandigheden daarna weer.”

“Het was een lange dag. De weersomstandigheden waren het hele weekend al niet geweldig, maar vandaag hebben we het slechtste van het weer gezien. De weersomstandigheden hadden vandaag gewoon de overhand.”