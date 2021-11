FIA keek niet naar onboard Verstappen bij beoordeling incident

In Brazilië streden Max Verstappen en Lewis Hamilton niet voor het eerst in 2021 in een rechtstreeks duel om de overwinning. Hamilton kwam vanaf de tiende startpositie rap oprukken en deed in ronde 47 zijn eerste poging om Verstappen in te halen. Zijn actie buitenom in bocht 4 mislukte echter, nadat het leek alsof de Red Bull Racing-coureur de Mercedes van de baan leek te drukken. Tien ronden later zou er alsnog een succesvolle aanval volgen, maar her en der was er sprake van verrassing dat de stewards een onderzoek naar de actie niet nodig vonden.

Op televisie werd het voorval tussen Verstappen en Hamilton vanuit meerdere camerahoeken getoond. Een belangrijke die daarbij ontbrak, was de naar voren gerichte onboardcamera van de Nederlander, die uitsluitsel had kunnen geven over of hij wel of geen schuld heeft aan het wijd gaan van Hamilton. Volgens FIA-wedstrijdleider Michael Masi hadden de stewards bij de totstandkoming van hun besluit ook niet de beschikking over die specifieke beelden. “Nee, het waren alleen de camera’s die werden uitgezonden waar we in principe altijd toegang toe hebben.”

De ontbrekende beelden kunnen wel worden opgevraagd bij de F1 zelf en dat is volgens Masi ook gebeurd. “De naar voren gerichte camera, de 360 graden-camera, er zijn allerlei camerahoeken die we niet live krijgen, maar die gedownload worden en waar we na de race naar kijken. Die hebben we nog niet verkregen, maar wel aangevraagd.” Wel geeft Masi toe dat later beschikbaar gekomen beelden een ander licht op het voorval laten schijnen. “Dat zou absoluut kunnen. Dat is mogelijk. Maar nee, we hadden er geen toegang tot. En nu wordt het gedownload. Zodra de commerciële rechtenhouder het levert, kijken wij ernaar.”

"Laat ze racen"

Vermoedens dat het besluit niet strookt met eerdere beslissingen vindt Masi niet kloppen. Wel stelt hij dat de stewards Hamilton en Verstappen in dit geval gewoon lieten racen. “Ik ben het niet eens met dat het inconsistent zou zijn. Je kijkt ernaar en – zoals ik al vele malen heb gezegd – beoordeelt het incident op zijn waarde. Je kijkt daarbij naar alles”, vertelde Masi. “Laten we niet vergeten dat we de algemene ‘laat ze racen’-principes hebben. Na alles uit alle hoeken gezien te hebben, werd die filosofie toegepast.”

Vervolgens legde de Australiër uit waarom de stewards die keuze maakten. “Je kijkt naar hoe dicht de auto’s bij elkaar zaten, hoe ze naar de apex gingen, waar het gebeurde en de natuur van de bocht. Het feit dat beide auto’s van de baan gingen, geen van beide positie verloor of iets dergelijks, dat was waarschijnlijk het algemene beeld ervan.” De suggestie dat Hamilton de bocht gehaald zou hebben als hij niet wijd werd gedwongen door Verstappen en dat er daarom gestraft zou moeten worden, veegt Masi van tafel. “Als je een beetje verder gaat, zijn ze ongeveer naast elkaar. Dus ik denk dat het in het belang van iedereen was dat we ze lieten racen, dus we lieten ze racen.”

Hoewel een straf dus niet nodig werd geacht, speelde Masi wel met de gedachte om Verstappen de waarschuwingsvlag te tonen. “Dat deed ik zeker, dat ging zeker door mijn hoofd. Daarna keek ik er nog een paar keer naar en het zat niet ver van een zwart-witte vlag voor Max, om compleet eerlijk te zijn.” Later in de race kreeg de Red Bull-coureur die waarschuwing alsnog, maar dan voor slingeren op het rechte stuk. “Dat is absoluut duidelijk. Het slingeren op het rechte stuk is iets wat we vorig jaar besproken hebben op het verzoek van de coureurs”, aldus Masi. “We hebben gezegd dat we daarop gingen handhaven, dus dat was een eenvoudige.”