Masi overweegt langere safety car-fases na incident op Imola

Tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna kreeg Max Verstappen een klapband en om zijn auto veilig weg te slepen werd de safety car naar buiten gestuurd. Vervolgens reed George Russell achter die safety car zijn Williams FW43 kort en dat leidde tot nieuwe opruimwerkzaamheden. Zes coureurs uit het achterveld werden tijdens die werkzaamheden gesommeerd om de raceleiders en de safety car te passeren en achteraan het veld aan te sluiten. Ze deden dat op hoge snelheid, waarbij ze angstaanjagend dicht langs een groepje baancommissarissen reden. Sebastian Vettel beschreef de situatie over de boordradio als ‘zeer gevaarlijk'.

FIA-wedstrijdleider Michael Masi erkent de situatie en heeft met de teams nieuwe procedures afgesproken, zo bevestigt hij in gesprek met RaceFans.net. "We hebben inmiddels het proces hoe we met het ontdubbelen omgaan aangepast. Dat hebben we met de teambazen en coureurs besproken. Maar ik heb ze ook gewaarschuwd dat het in dit soort situaties misschien een ronde of twee langer kan duren.”

De teams en coureurs toonden daar begrip voor, vervolgt Masi. “Dat is een gevolg dat iedereen accepteert. We hebben in Turkije een goed gesprek gehad met zowel de teams als de coureurs. Het vergt – met de manier waarop de regels momenteel zijn opgesteld – meer een aanpassing van de procedures dan dat er aan de reglementaire kant wat veranderd moet worden.”

Masi komt bij RaceFans.net ook terug op zijn uitspraken rond het incident met de takelwagen in de kwalificatie van de Turkse Grand Prix. De baancommissarissen waren na Q1 nog druk bezig met het weghalen van de gestrande auto van Nicholas Latifi in bocht 8 toen in de pitstraat het licht alweer op groen ging voor Q2. De coureurs hadden – met in het achterhoofd het ongeluk van Jules Bianchi in 2014 – flink wat kritiek op die handelswijze, maar Masi had er in eerste instantie weinig problemen mee. Terugkijkend is hij wat genuanceerder. “Ik zou liegen als ik zeg dat het een ideale situatie was. Maar als zo’n situatie zich voordoet moet je er het beste van maken. We hebben het deel waarin we dubbele gele vlaggen hebben gezwaaid uitgebreid tot aan het begin van bocht zeven om iedereen bijtijds te waarschuwen. En het ging om een out-lap, er was dus weinig reden voor de coureurs om gas te geven.”

Dat de pitstraat in Turkije zo snel openging na Q1 had er volgens critici mee te maken dat de wedstrijdleiding voort wilde maken met de kwalificatie voordat het te donker zou worden. De veiligheid op de baan zou daarbij secundair zijn geweest, maar Masi wijst die kritiek van de hand. “Dat is absoluut niet het geval, punt uit.” Wel vindt de Australiër dat de baanmedewerkers voldoende tijd moeten krijgen om hun werk te doen. “Ik heb altijd gezegd dat als dat nodig mocht zijn we gewoon één of desnoods vijf ronden extra achter de safety car doen. Ik heb veel liever dat de marshals even diep ademhalen voordat ze reageren. Er is geen enkele reden om de zaken te overhaasten.”