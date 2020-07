F1 gaat op Hungaroring 'track limits' streng handhaven

Ook tijdens beide Grands Prix in Oostenrijk werd er streng op toegezien dat de coureurs niet te veel bochten afsneden of juist de ruimte aan de buitenkant van de kerbs gebruikten. Deden ze dat wel dan werd de tijd in die ronde geschrapt en bij drie overtredingen (in totaal, niet per bocht) volgde een officiële waarschuwing. De track limits werden in de gaten gehouden met sensoren die op een aantal plaatsen gevaarlijk hoge kerbstones vervingen.

Op de Hungaroring wordt er voor het eerst met baanlimieten gewerkt in bochten vier, elf en twaalf, zo valt in de teambriefing te lezen. “Een rondetijd die tijdens elke trainingssessie of de race wordt verkregen door het verlaten van de baan en het afsnijden van de rood-witte kerbs in de bochten [4/11/12], leidt er toe dat die rondetijd door de stewards wordt afgekeurd.”

Masi voegt er aan toe dat “elke keer als een wagen achter de rood-witte kerbs rijdt, de teams via het officiële communicatiesysteem daarover geïnformeerd worden. Bij de derde overtreding [..] krijgt hij de zwart-witte vlag te zien en vanaf dan worden alle volgende overtredingen aan de stewards gemeld.” Die kunnen dan passende maatregelen zoals een tijdstraf nemen.

