Masi heeft geen probleem met gelobby teams via radio tijdens Britse GP

De F1-teams hebben al jarenlang een rechtstreekse radioverbinding met de wedstrijdleiding. Die verbinding geeft de renstallen de kans om bijvoorbeeld kwesties tijdens de race aan te kaarten, zoals een mogelijke overtreding van een van de tegenstanders. Deze radioberichten kunnen sinds de Grand Prix van Spanje van 2021 echter ook op televisie worden uitgezonden. Op die manier krijgt het publiek te horen hoe de teams over bepaalde kwesties denken. Dat gebeurde vorige week ook bij de Britse Grand Prix, waar de botsing tussen titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton het belangrijkste gespreksonderwerp was.

Na die aanvaring in de openingsronde zochten zowel sportief directeuren Ron Meadows (Mercedes) en Jonathan Wheatley (Red Bull Racing) als teambazen Toto Wolff en Christian Horner contact met Michael Masi. Er werd dus flink gelobbyd bij de wedstrijdleider, die daar zelf overigens geen enkel probleem mee heeft. “Er is geen frustratie. Het is onderdeel van wat ze doen en het komt in verschillende golven, afhankelijk van wat het is. Iedereen kijkt naar hun eigen stukje grond, en dat verwacht je ook. Vanuit mijn perspectief behandel ik ze allemaal gelijk”, vertelde hij.

De code rood tijdens de Britse GP gaf Mercedes en Red Bull uitgebreid de kans om contact te zoeken met Masi, die niet altijd direct een passend antwoord kon geven. “Ik probeer de balans op te maken wat we moeten doen en zet bepaalde prioriteiten met wat je voor je hebt liggen. Aan de hand daarvan moet je je prioriteiten stellen. En er waren een aantal momenten waarbij ik tegen Mercedes of Red Bull zei dat ze vijf minuten moesten wachten en dat ik dan contact met ze zou opnemen. Dat gebeurde eerder en dat hoorden jullie waarschijnlijk niet, jullie hoorden alleen die ene die werd uitgezonden.”

Op Silverstone werd door het uitgezonden radiocontact duidelijk hoe Red Bull en Mercedes probeerden om Masi te overtuigen van hun standpunt rond de botsing. De wedstrijdleider is echter niet degene die bepaalt of er wordt gestraft en welke straf er wordt uitgedeeld. In die zin schiet het radioverkeer mogelijk zijn doel voorbij: “Het bestaat als communicatievorm voor de teams om iets onder onze aandacht te brengen of hun standpunt uiteen te zetten”, aldus Masi. “Het is absoluut niet de bedoeling dat ik betrokken raak in de discussie, zeker als het een zaak is waar de stewards naar kijken.”