Masi: FIA treedt strenger op bij incidenten in openingsronde

Het vergrootglas komt niet alleen te liggen op de eerste ronden van de races, ook zal de wedstrijdleiding minder tolerant zijn als coureurs onverwachte stuurbewegingen maken in de remzones of bij inhaalmanoeuvres, zo heeft Masi in een vergadering aan de coureurs uitgelegd.

Het strengere optreden staat in schril contrast met de filosofie die de FIA de afgelopen jaren hanteerde, waarbij contact in de eerste ronde veelal oogluikend werd toegelaten en werd beoordeeld als race-incident. Onder andere de gruwelijke crash van Romain Grosjean vorig seizoen vlak na de start van de Grand Prix van Bahrein, heeft er echter toe geleid dat de FIA een andere weg inslaat.

“Op basis van de voortdurende discussies die we hebben met de coureurs en de teams, hebben we het gevoel dat we het principe van ‘laat ze maar racen’ een beetje moeten verlaten, zeker met betrekking tot incidenten in de eerste ronde”, legt Masi uit. “Die worden nog steeds anders beoordeeld dan incidenten die later in de race plaatsvinden. We blijven dus nog steeds vrij losjes in onze benadering, maar niet meer zo losjes als in voorgaande jaren. Dat komt letterlijk door de feedback van de coureurs en de teams. Die willen allemaal dat we de duimschroeven iets verder aandraaien. Niet heel erg veel, maar wel een beetje.”

Voorbeelden op video

De kwestie werd vrijdagavond in Bahrein besproken in de rijdersbriefing. Masi liet daar video’s zien van acties die vorig jaar onbestraft bleven, maar nu waarschijnlijk wel tot een straf zouden leiden. “We bekijken het van geval tot geval”, vervolgt Masi. “Ik heb het voorbeeld van Rusland gebruikt.” Tijdens de openingsronde van die race kwamen Charles Leclerc en Lance Stroll met elkaar in contact. Het leidde tot een uitvalbeurt voor de Canadees. “Dat was een heel goed voorbeeld van iets wat waarschijnlijk tot een straf zou hebben geleid. Ik heb er met een paar coureurs over gesproken en er was geen twijfel. Ik denk dat ze het er allemaal mee eens zijn.”

De strengere aanpak zal hoogstwaarschijnlijk niet van toepassing zijn op de eerste bocht van een race, direct na de start. Het veld zit dan nog zo dicht bij elkaar dat een oordeel vellen bijna niet te doen is. “Als je een groep met auto’s hebt, is het erg moeilijk om precies aan te wijzen waar iets of iemand zit. Maar als er twee wagens bij elkaar zitten en één van hen heeft duidelijk schuld, dan is het waarschijnlijk dat we het wat beter bekijken.”

Het bewegen onder het remmen of bij een inhaalmanoeuvre is iets wat de coureurs zelf vorig jaar een aantal keren naar voren hebben gebracht, zegt Masi. “Ze zeiden dat we daar harder tegen moeten optreden, vanuit een veiligheidsperspectief. Een voorbeeld daarvan waren Romain Grosjean en Daniel Ricciardo op Silverstone. Op dat moment leverde het niet meer dan een berisping op. Het is vooral die late beweging, waarvan ze allemaal zeiden dat er absoluut hard tegen opgetreden moet worden.”