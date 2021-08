FIA maakt zich geen zorgen om veiligheid Spa-Francorchamps

De 24 uur van Spa was nog maar tien ronden onderweg toen het bij Raidillon goed misging. Jack Aitken was bovenaan de heuvel aan de binnenkant van de bocht tegen de bandenstapels gecrasht, alvorens hij midden op de baan tot stilstand kwam en vol werd geraakt door Franck Perera. Ook Davide Rigon en Kevin Estre raakten bij de mêlee betrokken, waarmee de chaos compleet was. Aitken en Rigon moesten na het incident naar het ziekenhuis. Daar bleek dat de Britse Koreaan zijn sleutelbeen en ruggenwervel had gebroken. De Italiaan werd al snel weer uit het ziekenhuis ontslagen, maar moet voorlopig een brace voor zijn rug dragen.

Het incident tijdens de 24 uur van Spa heeft - met de Grand Prix van België in aantocht - een nieuwe zwengel gegeven aan de discussie over de veiligheid van het circuit in de Ardennen. In 2019 vond er op dezelfde plek immers nog een bijzonder zwaar ongeval plaats in de Formule 2. Daarbij liet Anthoine Hubert het leven en raakte Juan Manuel Correa zwaargewond. “Er moet iets worden veranderd bij deze bocht”, reageerde Alfa Romeo-reserverijder Callum Ilott, die afgelopen weekend ook deelnam aan het evenement op Spa-Francorchamps, op Twitter. “Ik ben erg verbaasd dat er nog niks is gedaan. Genoeg is genoeg.”

Vorig jaar oktober werd bekend dat het circuit van Spa voor 80 miljoen euro wordt opgeknapt. Er worden onder meer nieuwe en grotere grindbakken aangelegd bij verschillende bochten, waaronder Raidillon. Deze veranderingen worden deels gedaan om tegemoet te komen aan de eisen van de FIM, zodat er in de toekomst ook internationale motorraces op de baan kunnen worden gehouden.

Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi maakt zich op het moment geen zorgen over de veiligheid van het circuit. De baan is immers goedgekeurd door de FIA. “Er zijn op een paar plekken wat dingen aangepakt op Spa. Maar Spa heeft op het moment een Grade 1-licentie [de certificering die nodig is om Formule 1-races te mogen organiseren]”, merkt Masi op. “Er zijn door de jaren heen een paar veranderingen en verbeteringen doorgevoerd. Maar de baan zoals die nu is, is vanuit FIA-oogpunt veilig. We zien natuurlijk liever geen grote ongelukken en ik ben op de eerste plaats blij dat de coureurs die erbij betrokken waren relatief in orde zijn. Ik heb enkele berichten in de media gezien dat ze oké en gezond zijn, dat is het voornaamste.”