Masi over aantijgingen Hamilton: Stewards handelen rechtvaardig

Hamilton kreeg in Rusland twee tijdstraffen van vijf seconden aan de broek omdat hij voor aanvang van de wedstrijd tot twee keer toe een oefenstart maakte op een plek waar dat niet is toegestaan. De regerend wereldkampioen noemde de straffen tijdens de race ‘belachelijk’. Toen hem na afloop van de race gevraagd werd of de bestraffing buitensporig was, antwoordde hij: “Natuurlijk. Maar dat was te verwachten. Ze proberen me een halt toe roepen, toch? Maar het is oké. Ik moet gewoon hard blijven werken en gefocust blijven en dan zien we wel wat er gebeurt.”

“Als Lewis iets aan wil kaarten, dan staat onze deur altijd open en ben ik meer dan bereid om daarover met hem in gesprek te gaan. Dat heb ik ook eerder tegen hem gezegd en heb ik meerdere keren tegen alle coureurs gezegd”, reageert Masi tegenover onder andere Motorsport.com op de uitlatingen van Hamilton. “Maar vanuit de FIA bezien: het is onze taak om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd. We hebben met de stewards een onafhankelijke jury die alles bekijkt. Als er sprake is van een overtreding van de regels, dan zullen ze die als een opzichzelfstaand geval beoordelen. Het maakt dan niet uit of Lewis Hamilton degene is die de overtreding heeft gemaakt, of een van de negentien andere coureurs. Alles wordt eerlijk en rechtvaardig beoordeeld, waarbij wordt gekeken naar de omstandigheden en waarbij alle factoren worden meegenomen in de overwegingen.”

Hamilton, die van pole begon in Sochi en na zijn tijdstraf van in totaal tien seconden als derde finishte, kreeg aanvankelijk ook twee strafpunten op zijn superlicentie bijgeschreven, waarmee hij niet ver meer van een schorsing verwijderd was, maar dit deel van de straf werd later omgezet in een boete voor het team.