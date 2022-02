Andretti wil Herta in F1: "Kijk naar effect van Verstappen in Nederland"

Na mislukte gesprekken met Sauber Motorsport over een overname van het Alfa Romeo F1-team, heeft Michael Andretti zijn bakens verzet. Mario Andretti liet afgelopen week weten dat Michael een officiële aanvraag bij de FIA heeft ingediend en dat is inmiddels bevestigd. De FIA moet dat verzoek eerst beoordelen en ook zijn er nog enkele financiële hordes te nemen. Zo moet een nieuwkomer in de Formule 1 volgens de laatste versie van het Concorde Verdrag 200 miljoen dollar inschrijfgeld op tafel leggen. Het is geen sinecure, maar volgens Andretti zeker niet onoverkomelijk.

Belangrijker is dat hij spoedig een antwoord van de FIA ontvangt. "We hebben snel een reactie nodig, de klokt tikt namelijk door. Als we in 2024 op de grid willen staan, moeten we het eigenlijk binnen een maand weten", laat Michael Andretti tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com. Andretti heeft al eigen teams in IndyCar, Formule E, Extreme E en de Australische Supercars.

Hij ziet geen enkele reden waarom de FIA een stokje zou steken voor F1-deelname. "Ik vind het echt een no-brainer en snap ook niet waarom er oponthoud is. Hopelijk lossen ze dat snel op. Wij gaan het op een 'first class'-manier doen en hebben grootse plannen die alleen maar goed zijn voor de Formule 1. Mijn partners zijn geweldig. Zij willen dit doen om competitief te zijn, niet om zomaar te zeggen 'we zijn actief in F1'. Dit zijn mensen uit de sportwereld en mensen die competitief ingesteld zijn, zij weten hoe je dergelijke zaken aanpakt."

Herta in F1? "Kijk naar Nederland, zij hebben een eigen coureur"

Waar Andretti spreekt van 'grootse plannen' wil hij ook al een tipje van de sluier oplichten. Zo moet IndyCar-rijder Colton Herta één van zijn coureurs worden. Andretti is niet alleen van mening dat Herta klaar is voor de koningsklasse, maar denkt dat zo'n stap ook goed zou zijn voor de populariteit van F1 in Amerika. Hij vergelijkt het met het effect dat Max Verstappen heeft. "Kijk eens naar de enorme groei van F1 in Nederland, dat komt doordat zij een eigen coureur hebben. In Amerika kennen we dat momenteel niet. Maar als we een goede coureur met een grote achterban als Colton naar F1 kunnen brengen, dan staan we er denk ik ook hier goed voor."

De tweede vraag is met welke motorleverancier Andretti in zee wil. Vader Mario heeft Renault gesuggereerd, maar daar is nog geen overeenstemming over bereikt. Naar verluidt is ook Ferrari een optie als de plannen voor 2024 worden goedgekeurd. "Renault is één van de opties, maar er is nog een andere optie", bevestigt Andretti. Het hoofdkwartier van zijn F1-team zou hij graag in Amerika hebben, al weet hij dat er voor de korte termijn wellicht een vestiging in Europa moet komen. "Mijn droom is om echt een Amerikaanse auto in de Formule 1 te hebben. We zijn nog steeds goed vertegenwoordigd in het Verenigd Koninkrijk, maar ik zou de fabriek graag hier in Amerika hebben."