Andretti beantwoordt kritiek F1-teams: "Beslissing van F1 en FIA"

De FIA heeft eerder dit jaar het inschrijvingsproces voor potentiële nieuwe Formule 1-teams geopend. Diverse partijen hebben zich sindsdien aangemeld, waaronder Hitech GP en Andretti Autosport. Toch ziet lang niet iedereen de noodzaak voor de komst van wat het elfde F1-team moet worden. Formule 1 CEO Stefano Domenicali heeft daar al vraagtekens bij gezet en in Silverstone deden ook teambazen Frederic Vasseur en Toto Wolff een duit in het zakje. Zo oordeelde Vasseur dat een potentiële nieuwkomer wel echt van toegevoegde waarde moet zijn.

Michael Andretti, de man achter mogelijke toetreder Andretti Autosport, heeft echter geen boodschap aan dergelijke teksten. "Ik let niet op die uitspraken. We zijn gefocust op wat we moeten doen en alle stappen die genomen moeten worden om dat te bereiken. Ik denk dat we alles kunnen afvinken, dus we moeten afwachten wat het definitieve besluit wordt", zegt de voormalig F1-coureur tegen Marca. Hoewel Andretti zich dus weinig lijkt aan te trekken van de kritiek van de bestaande teams, kan hij wel begrip opbrengen voor hun standpunten. Uiteindelijk zijn die in de ogen van de Amerikaan echter niet zoveel waard, omdat de renstallen niet het uiteindelijke besluit nemen.

"Iedereen heeft zijn eigen redenen om te doen wat ze doen. Iedereen beschermt zijn eigen belangen en klaagt erover. Dat is denk ik de verkeerde houding. De teams komen voor zichzelf op, maar het is aan de FIA om in het belang van iedereen te handelen", verklaart Andretti. "Als ik in hun positie had gezeten, had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Daarom klaag ik ook niet over de teams. Ze vinden dat het beste om te doen om competitief te zijn. De teams zijn enorm toegewijd aan de sport, ze proberen die te beschermen en dat begrijp ik. Maar uiteindelijk is het niet hun besluit, maar die van de Formule 1 en de FIA."

Wel voelde Andretti zich genoodzaakt om te reageren op uitlatingen van Christian Horner. De teambaas van Red Bull Racing zette zijn vraagtekens bij de betrokkenheid van General Motors, maar volgens de voormalig IndyCar-kampioen gaat het veel verder dan een eenvoudige sponsordeal. "Ik denk dat er eind deze maand een beslissing wordt genomen en hopelijk is die positief. Zoals je ziet, is General Motors enorm betrokken. Het is niet dat alleen hun naam erop wordt geplakt, zoals sommigen het willen laten lijken. Ze zijn onderdeel van het team, ze behoren tot de kern. Zodra alles wat we gepresenteerd hebben aan de FIA publiek gemaakt wordt, komt het besef dat dit een geweldig project is. We brengen een van de grootste fabrikanten ter wereld naar de Formule 1 en dat mag niet onderschat worden."