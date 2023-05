Andretti hoopt in juli meer te weten over toekomst F1-team

Dat Michael Andretti zijn Andretti Autosport naar de Formule 1 wil brengen, staat overduidelijk vast. De Amerikaan is al thuis in de IndyCar, IMSA en Formule E en wil nu aan het volgende project beginnen. Begin dit jaar kondigde hij aan dat Andretti Global zou samenwerken met General Motors, om vervolgens met de naam Cadillac tot de Formule 1 toe te treden.

Het toevoegen van een elfde team heeft echter tot gemengde reacties geleid in de Formule 1-paddock. Meerdere teams hebben aangegeven dat zij vrezen dat hierdoor het prijzengeld verdunt terwijl de teams na jaren van investeringen eindelijk financieel stabiel zijn. Daarnaast werd er getwijfeld aan de toegevoegde waarde van Andretti, maar de samenwerking met Cadillac moest die twijfels doen wegnemen.

Andretti blijft geloven in dit Formule 1-project en hoopt dat dit binnen afzienbare tijd bewaarheid wordt. "Dat is ons doel en daar werken we aan", zegt Andretti tegen Sky Sports. "We zitten midden in een proces met de FIA en leveren deze werk al ons papierwerk in. Hopelijk krijgen we dan medio juli een antwoord. We boeken goede vooruitgang." Hij bevestigt dat het zijn doel is om zijn Formule 1-team in 2025 al op de grid te zien staan. "We bouwen op dit moment een team op", aldus de Amerikaan.

Voor nu staat er nog niks vast en hebben meerdere groepen zich als geïnteresseerde gemeld voor een deelname aan de Formule 1. Zo worden Panthera Team Asia en Hitech GP als potentiële kandidaten gezien terwijl onlangs LKY SUNZ duidelijk maakte dat het aan de Formule 1 wil deelnemen. Geïnteresseerde teams hebben tot en met 15 mei de tijd om bij de FIA hun interesse voor het seizoen 2025, 2026 of 2027 kenbaar te maken.

Mocht Andretti groen licht krijgen, dan kan het team rekenen op steun van Renault, dat graag motoren zou willen leveren. Of dat dan gebeurt is nog maar de vraag, aangezien General Motors onlangs liet weten dat het overweegt om zelf krachtbronnen te ontwikkelen voor het Andretti-team, al zal dat dan vanaf 2027 zijn. Het team wil dan met minstens één Amerikaanse coureur deelnemen, waarbij de naam van IndyCar-coureur Colton Herta regelmatig genoemd wordt.