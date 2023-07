Andretti: Geen twijfel dat Palou competitief zou zijn in F1-auto

Daar waar Max Verstappen momenteel de Formule 1 domineert, doet Alex Palou dat in IndyCar Series. Van de negen races heeft de coureur van Chip Ganassi Racing er vier gewonnen, waarvan de laatste drie op rij en vier van de laatste vijf. Met vier andere klasseringen in de top-vijf en een achtste plek als slechtste resultaat heeft Palou inmiddels een voorsprong van 110 punten opgebouwd richting teamgenoot en naaste achtervolger Scott Dixon. De prestaties van de 26-jarige Spanjaard maken indruk en gezien zijn rol als test- en reservecoureur van McLaren F1 lijkt hij ook in beeld te komen voor een toekomst in de koningsklasse.

Michael Andretti denkt in ieder geval dat Palou daar wel op zijn plek zou zijn. "Ik denk dat er geen twijfel over bestaat dat hij competitief zou kunnen zijn in een Formule 1-auto", zegt de teambaas van Andretti Autosport tegen Marca. "Hij is heel, heel goed. Ik vind echt dat hij een van de beste coureurs ter wereld is. Op dit moment is hij de dominante factor in IndyCar. Een paar jaar geleden miste ik de kans om hem te contracteren, ik vond hem toen al een zeer getalenteerde coureur. We waren met elkaar in gesprek en het scheelde niet veel, maar er gebeurde iets waardoor het niet doorging. Chip [Ganassi] sprak daarna met hem en hij ging uiteindelijk die kant op."

Andretti wil zijn eigen race-imperium graag uitbreiden met een Formule 1-team en heeft zich daarom gemeld bij de FIA om op termijn een plekje op de grid te verkrijgen. De Amerikaan hoopt in juli uitsluitsel te krijgen en een positief antwoord te ontvangen, maar inmiddels wordt al hard gewerkt om het project op poten te zetten. De eerste coureur heeft Andretti ook al op het oog en dat is niet Palou, maar een ander IndyCar-talent. "Als we in de Formule 1 terechtkomen, dan is Colton Herta onze man. Hij heeft het in zich om daar te komen en ik zou hem daar graag in steunen", vertelt de voormalig F1-coureur. "Hij heeft met McLaren getest en dat ging heel goed. Hij paste zich heel goed aan en dat is belangrijk."