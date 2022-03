In 2021 deed Michael Andretti al een poging om in de Formule 1 te komen. Destijds ketste de overname van Sauber – dat Alfa Romeo F1 runt – op het laatste moment af, maar dat deed niets af aan de ambities van de voormalig Formule 1-coureur. Vorige maand diende hij een aanvraag in bij de FIA om in 2024 met Andretti Global te kunnen toetreden tot de koningsklasse van de autosport. De autosportfederatie stelde deze aanvraag niet te kunnen behandelen, terwijl niet alle teams even positief waren over de entree van een elfde renstal. Door die terughoudende reactie van de teams werd Andretti enigszins verrast.

Inmiddels is Andretti in gesprek geweest met diverse Formule 1-teams over zijn plannen en daarmee lijkt hij een omwenteling in hun houding te hebben bewerkstelligd. “Het goede is dat we nu met veel teameigenaren hebben gesproken. Nadat ze ons verhaal hebben gehoord, krijgen we van iedereen steun, dus dat is positief”, zegt de Amerikaan, zoon van F1-wereldkampioen Mario Andretti, in gesprek met RACER. “Ze moeten weten hoe serieus we zijn. Ik bedoel, we zijn overal geweest. Ik denk dat het alleen maar positieve gevolgen heeft hoe serieus wij dit allemaal nemen, maar dat geldt ook voor de tests van Colton [Herta].”

Hoewel nieuwe toetreders een entry fee van 200 miljoen dollar moeten betalen waarmee de huidige teams gecompenseerd worden voor mogelijke inkomstenderving, maakten zij zich vooral zorgen over de toegevoegde waarde van Andretti. Die toegevoegde waarde lijkt er echter wel te zijn, zeker als de Formule 1 werk wil maken van de ambitie om de sport te laten groeien in de Verenigde Staten. Andretti weet dat hij daar een goede rol in kan spelen. “We gaan helpen de waarde van de Formule 1 te laten groeien en daar niets van weg te nemen. Onderaan de streep dekt dat wat wij in zouden brengen af wat we qua prijzengeld zouden ontvangen”, verklaart hij. “Ik denk dat Liberty Media zo’n drie miljard dollar per jaar verdient. Als onze entree in de serie commercieel gezien niet minimaal honderd miljoen dollar waard kan zijn, zou je denken dat het voor iedereen logisch is.”