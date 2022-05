Andretti wil Amerikaanse coureurs route naar Formule 1 bieden

Michael Andretti is momenteel druk bezig met het opzetten van zijn eigen Formule 1-team, waarmee hij in 2024 als elfde team op de startopstelling wil staan. De oprichting van Andretti Global is zijn tweede poging om de F1 te betreden, nadat vorig jaar een overname van Sauber op het laatste moment afketste. In afwachting van groen licht voor deelname was Andretti tijdens de GP van Miami aanwezig in de paddock om te praten met de FIA, F1 en andere teambazen. Zij blijven echter koeltjes reageren op zijn pogingen een Amerikaanse F1-renstal op te zetten, veelal vanwege zorgen om de verdeling van het prijzengeld en vrees voor het verstoren van de huidige stabiliteit met tien teams.

Zo denkt Red Bull-teambaas Christian Horner dat F1 meer baat heeft bij een Amerikaanse coureur dan bij een tweede Amerikaans team als het de sport in de Verenigde Staten wil laten groeien. Andretti is het daar niet mee eens, omdat er geen teams zijn die Amerikanen de kans geven. Daar wil de voormalig F1-coureur verandering in brengen. “We willen een Amerikaans team zijn dat voor de toekomst Amerikaanse coureurs wil ontwikkelen. Er is niemand die dat momenteel doet, maar dat is wat wij willen zijn”, vertelt hij over zijn intenties. “Er is geen echte weg naar F1 voor een Amerikaanse coureur, die is er gewoon niet. Wij willen de weg richting F1 plaveien.”

Het lijkt zo goed als vast te staan dat Colton Herta een van de coureurs van Andretti Global in F1 moet worden. De IndyCar-coureur was al in beeld als coureur bij de afgeketste overname van Sauber en verdient volgens Andretti een kans. “Hij hoort nu in de Formule 1 te rijden. Hij heeft het talent, maar kwam geld tekort en keerde daarom terug naar de Verenigde Staten. Hij doorliep daar de Amerikaanse route”, zegt hij. “Ik wil het zo doen dat we kinderen vanuit de karting een pad kunnen bieden, waarmee ze – als ze goed genoeg zijn – hopelijk F1 bereiken en een team hebben waarmee ze dat kunnen doen. Wij zouden dan weten dat ze een echte kans krijgen."