Andretti: Afketsen overname Alfa Romeo F1 leek wel een slechte grap

Andretti Autosport, dat onder meer teams in de Formule E, IndyCar Series, Extreme E en Australische Supercars heeft, wil ook acte de présence geven in de koningsklasse. Het moet gebeuren in 2024 en wel met Colton Herta als één van de coureurs. Een officieel verzoek ligt inmiddels bij de FIA en initiatiefnemer Michael Andretti heeft laten weten dat hij binnen een maand reactie wil krijgen.

Andretti heeft naar eigen zeggen zo'n snelle reactie nodig om een compleet team op poten te kunnen zetten en om een motorleverancier te strikken, waarvoor naar verluidt Renault en Ferrari in beeld zijn. In eerste instantie had Andretti zijn pijlen op een bestaande formatie gericht, maar de onderhandelingen met Sauber over Alfa Romeo zijn zoals bekend op niets uitgelopen. "Hoe dat is gegaan, is eigenlijk een grap", zegt Michael Andretti daar enkele maanden later over tijdens een exclusief interview met Motorsport.com.

"Eigenlijk waren we er al. De onderhandelingen waren afgerond en we hadden ook al een dag geprikt om te tekenen. Maar twee dagen voor die datum veranderden ze de voorwaarden ineens. Ze wilden min of meer controle over het team houden. Ik zei 'nee, dat gaat natuurlijk niet. Jullie kunnen geen controle houden na de verkoop.' Het kwam er op neer dat ze vetorechten en dergelijke wilden hebben. Het was verschrikkelijk", vervolgt de enkelvoudig podiumfinisher in de Formule 1. "Al met al hebben veel tijd verspild. Als dat niet was gebeurd, hadden we al veel verder kunnen zijn met onze eigen plannen."

In theorie kan Andretti nog altijd een bestaand Formule 1-team overnemen. Haas maakt immers een tumultueuze periode door en heeft met Uralkali afscheid genomen van de voornaamste geldschieter. Vlak voordat de familie Mazepin aan de kant werd gezet, liet Andretti echter weten dat hij op dat vlak geen witte rook verwacht. "Gene Haas wilde het team steeds niet verkopen. Ik heb al wel vijf of zes keer gevraagd."