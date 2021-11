Andretti: Waren 48 uur verwijderd van afronden overname Sauber

In de afgelopen maanden waren Andretti Autosport en de eigenaren van Sauber – Islero Investments – in gesprek over een overname van het Formule 1-team. Lang leken de onderhandelingen de goede kant op te gaan en rond de Grand Prix van de Verenigde Staten werd er een akkoord verwacht. Dat akkoord liet vervolgens nog even op zich wachten, om eind oktober alsnog af te ketsen. Teameigenaar Michael Andretti vertelde eerder al dat de onderhandelingen klapten vanwege zeggenschapskwesties. Kort daarvoor was een overeenkomst nog heel dichtbij, aldus de Amerikaan.

“De Formule 1 is de grootste raceklasse ter wereld en ik denk dat het geweldig zou zijn voor ons merk. Internationaal gezien doen we de Formule E en Extreme E, maar de Formule 1 is het ultieme. Daar heb ik altijd interesse in gehad”, vertelde Andretti aan RACER. “Het was heel, heel teleurstellend dat de deal niet tot stand kwam. We waren letterlijk 48 uur verwijderd van het afronden van de deal, dachten we. Ik zou het nog steeds graag doen, maar er zijn steeds minder kansen. De teams staan nu niet echt in de verkoop. We moeten kijken wat er in de toekomst gebeurt. Er is nog steeds interesse. Ik hou van F1, het is de ultieme race-ervaring en voor ons merk zou het geweldig zijn. Het brengt ons naar het hoogste niveau waarop je kan acteren.”

De onderhandelingen tussen Andretti en Sauber begonnen al in mei, maar in de zomer kwamen die in een stroomversnelling terecht. Volgens voormalig Sauber-voorzitter Pascal Picci was de farce van eind augustus in Spa-Francorchamps de voornaamste reden om tot verkoop over te gaan en dat zou samenvallen met het moment dat de gesprekken met Andretti intensiveerden. “In augustus, september werd het druk en werkten we volle bak. We dachten dat we een deal hadden en we probeerden het allemaal af te ronden, maar helaas kwamen er dingen op het pad waardoor we het niet konden doen”, blikte Andretti terug. “Er is altijd een plan B of plan C, dus zijn er zeker nog mee bezig. We zullen zien wat er gebeurt, maar ik ga het niet opgeven. Er kunnen kansen komen die er nu nog niet zijn, dus daar zullen we naar blijven kijken.”