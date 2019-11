Miami GP krijgt "drie tot zes maanden extra" van stadsbestuur

Burgemeester Carlos A. Jimenez benadrukte dat in plaats van "dit idee volledig de nek om te draaien" de autoriteiten juist de tijd moeten nemen om naar een oplossing toe te werken. Het evenement staat gepland voor mei 2021, maar er moet nog een deal komen. Daar zijn nu drie tot zes maanden extra voor uitgetrokken.

Het stratencircuit rond het Hard Rock Stadion zou gedeeltelijk gebruikmaken van 199th Street. Tijdens een vergadering van het bestuur op 29 oktober, waar bewoners die tegen de race waren hun mening gaven, werd een resolutie aangenomen die het gebruik van de openbare weg verbiedt. Op 8 november beloofde Jimenez echter dat hij een oplossing zou vinden waar de bewoners tevreden mee kunnen zijn en sprak hij zijn veto uit over dat besluit. Het bestuur had vervolgens de kans om de oorspronkelijke beslissing te steunen en zijn veto vandaag te negeren, maar in plaats daarvan steunde de meerderheid hem.

In een serie tweets vertelde Jimenez zijn kiezers dat er extra tijd nodig was om de problemen rond de race aan te pakken en de inwoners en de promotors tevreden te stellen. "We hebben meer tijd nodig om een compromis uit te werken met de Miami Dolphins, de Miami Gardens-community en racefans zodat we een win-win situatie creëren voor iedereen als we de Formule 1 naar ons district brengen", legde hij zijn standpunt uit. "Daarom ben ik blij dat de Miami-Dade Board of County Commissioners mijn veto heeft gesteund. Dit stelt ons in staat om naar een oplossing toe te werken. De F1 is een groot internationaal evenement. Net als de Super Bowl zet deze sport Miami-Dade op het wereldtoneel. We moeten de kwesties die aan de orde zijn blijven bestuderen en de juiste informatie krijgen, in plaats van dit idee gewoonweg te schrappen."

Jimenez benadrukt het niet zonder de steun van het bestuur te hebben kunnen doorzetten. Het scheelde weinig of het verbod om de openbare weg te gebruiken was alsnog van kracht. "Laat ik duidelijk zijn: als het veto vandaag was opgeheven, dan zou de resolutie die stelt dat straatraces verboden zijn, zoals momenteel in Miami Gardens geldt, zijn gehandhaafd. Ik steun alle partijen die tot een oplossing willen komen om de F1-race naar Miami-Dade te brengen. De Grand Prix zal er niet voor 2021 zijn en de steun voor mijn veto geeft ons drie tot zes maanden extra. Zo kunnen de betrokken partijen blijven werken aan een oplossing voor Miami Gardens, [promotor] Stephen Ross, de Miami Dolphins en ook de racefans. Ik heb tot nu toe drie ontmoetingen gehad met inwoners van Miami Gardens over de F1. Ik heb een ontmoeting gehad met commissaris Jordan, maar ook met Miami Dolphins en race-executives. Het was productief. De Dolphins stemden ermee in om binnen twee weken te reageren op de zorgen van de gemeenschap en hoe ze mogelijke problemen kunnen verzachten."

Met medewerking van Adam Cooper

Een ronde op het stratencircuit van Miami