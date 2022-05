Miami GP-baas geeft tekst en uitleg over torenhoge ticketprijzen

De Grand Prix van Miami wordt rond het Hard Rock Stadium verreden en is één van de meest gehypte races in de Formule 1-historie. Dit heeft ook invloed op de toegangsprijzen, die daardoor torenhoog zijn. Het goedkoopste kaartje voor een tribuneplaats zit op 640 dollar (606 euro), wat Miami op Monaco na de duurste Grand Prix op de kalender maakt. Deze tickets waren binnen een dag uitverkocht. Bezoekers die genoegen nemen met general admission moesten 300 dollar (285 euro) voor de vrijdag betalen en 500 dollar (475 euro) voor de Grand Prix op zondag. Door de inflatie zijn de huidige prijzen bij vele eet- en drinkgelegenheden ook nog eens omhoog geschoten.

Het evenement is in festivalstijl opgezet en heeft wereldwijd veel fans en sponsoren aangetrokken. In totaal gaan 240.000 mensen verspreid over drie dagen het raceweekend bezoeken. Deze cijfers laten zien dat de Formule 1 duidelijk voet aan de grond heeft gekregen in de Verenigde Staten. Maar door de populariteit stegen ook de prijzen flink, waardoor veel F1-fans zich een kaartje niet konden veroorloven. Dit heeft voor kritiek gezorgd. Volgens Miami GP-baas Tom Garfinkel komt dat door vraag en aanbod.

"Het ligt deels aan de schaarste en vraag en aanbod", aldus Garfinkel, die ook de Dolphins en het Hard Rock Stadium onder zijn hoede heeft. "Om eerlijk te zijn hebben we ook nooit een algemene verkoop gehad. Er was zoveel vraag dat daar de ticketprijzen deels van afhingen."

Garfinkel stelt dat de algemene toegangskaarten, die op locatie campuspassen genoemd worden, waar voor hun geld bieden. Dit aangezien kosten noch moeite werden gespaard om van de locatie in Miami een half themapark te maken. Zo beschikt het Miami International Autodrome over een beachclub, fanzones en zijn er het hele weekend liveconcerten. "Als we iets moeten verbeteren in de toekomst, dan is het de uitleg over de campus passen", gaat hij verder. "Voor 300 dollar krijg je een ware belevenis. Het is niet een normaal ticket. Je kunt diverse delen van de baan zien en er zijn veel dingen te doen. En het klopt dat we ook een aantal luxe zaken hebben neergezet, die tickets zijn zeer duur. Maar alsnog gold ook deels dat het om vraag en aanbod ging. Hopelijk krijgen mensen wel waar voor hun geld."