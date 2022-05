Het Formule 1-circus is dit weekend voor het eerst te gast in Miami. De race in Florida zorgt voor een flinke hype in Amerika, waar vanaf 2023 ook nog een Grand Prix in Las Vegas georganiseerd gaat worden. Ook veel andere landen staan in de rij om de Formule 1 te ontvangen. De groeiende populariteit en de toenemende belangstelling van nieuwe markten houdt in dat andere races van de kalender gaan verdwijnen. Volgens sommigen kan het weekend in Miami zakelijk gezien een groter succes worden dan de traditionele Grand Prix van Monaco. Ook heel wat fans en coureurs vrezen dat iconische circuits geschrapt worden.

McLaren CEO Zak Brown maakt zich veel minder zorgen. Volgens hem vormt de race in Miami geen bedreiging voor de klassiekers: “Het zijn stuk voor stuk andere races. Mensen vragen me continu: ‘Wat is de beste Grand Prix?’. Maar ik kan het niet terugbrengen tot slechts een race. Er zijn er meerdere”, aldus de Amerikaan in gesprek met Motorsport.com. “Miami legt voor iedereen de lat hoger. Singapore is een ongelofelijk evenement. Monaco is een ongelofelijk evenement. Silverstone is een ongelofelijk evenement. Abu Dhabi is een ongelofelijk evenement. Australië was dit jaar uitverkocht. Men ziet de Super Bowl als het grootste sportevenement ter wereld, maar Abu Dhabi had een groter wereldwijd publiek. De finale van het WK voetbal is misschien nog groter, maar dat is slechts een dag in de vier jaar. En wij hebben 23 races, dus 23 Super Bowls.”

23 F1-races is de limiet

Nu de F1-bazen de al bomvolle kalender willen aanvullen met nog meer nieuwe races, neemt de kans toe dat bepaalde Grands Prix in de komende jaren gaan rouleren. Een gerucht dat de ronde doet, is dat Frankrijk de permanente plek op de kalender gaat verliezen. De Grand Prix zou dan gaan rouleren met Duitsland, dat terug wil keren op het programma. Volgens Brown is zo’n roulatieschema de perfecte oplossing: “Er is interesse van landen als Zuid-Afrika en dergelijke. En logistiek gezien kunnen we niet meer dan 23 Grands Prix organiseren. Ik bedoel, op welk moment wordt het gewoon te veel? Aan alles voel je dat dit momenteel de limiet is. Met zeventien vaste races en zes roulerende circuits heb je nog steeds een kalender met 23 races. Zo vergroten we het aantal niet, maar wel het aantal markten waar we actief zijn. Je moet niet eens per vier jaar een GP organiseren, maar om het jaar werkt volgens mij prima.”